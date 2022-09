Kein Wechsel zu Chelsea: Gvardiol verlängert vorzeitig in Leipzig

Josko Gvardiol bleibt RB Leipzig erhalten. Der Verteidiger hat sich gegen einen Transfer in die Premier League und für eine Vertragsverlängerung bei den Sachsen entschieden.

Josko Gvardiol war in diesem Sommer heiß begehrt, vor allem der FC Chelsea zeigte großes Interesse. Zuletzt schienen die Blues laut "The Athletic" bereit gewesen zu sein, rund 90 Millionen Euro für Gvardiol auf den Tisch zu legen. Die lukrative Offerte lehnte Leipzig aber ab und unterbreitete dem Kroaten ein neues Vertragsangebot bis 2027. Dieses unterschrieb der erst 20-Jährige, der ohnehin bis 2026 an die Sachsen gebunden gewesen wäre, am Donnerstag.

"Der Grund ist klar, ich habe hier Spaß und will hier bleiben, weil wir noch viel vorhaben und viel erreichen können", begründete Gvardiol seinen Entschluss. "Wir sind froh und stolz, dass er unser Spieler ist und bleibt. Er ist extrem wichtig für uns", erklärte Tedesco. Eine Ausstiegsklausel enthält der neue Vertrag nicht. "Josko wird in dieser Saison und sehr wahrscheinlich auch in der nächsten Saison bei uns sein", hatte Klubchef Oliver Mintzlaff schon am Dienstag zu den aktuellen Anfragen anderer Klubs erklärt.

Der talentierte Linksfuß kam erst im vergangenen Sommer nach Leipzig, in seinem ersten Jahr bei RB schaffte Gvardiol direkt den Sprung zum Stammspieler und absolvierte wettbewerbsübergreifend 51 Spiele (zwei Tore). In dieser Spielzeit kam Gvardiol bisher meist nur als Joker zum Einsatz, lediglich beim 1:2 gegen Union Berlin und im Pokal gegen Ottensen stand der Innenverteidiger in der Startelf.