Kein Wechsel: Thielmann bekennt sich zum 1. FC Köln

Gute Nachrichten für den 1. FC Köln: Offensivakteur Jan Thielmann bleibt dem Bundesliga-Absteiger auch in der kommenden Saison erhalten - trotz einer einfachen Gelegenheit, die Domstadt zu verlassen.

In rund zwei Monaten startet die 2. Bundesliga in die neue Spielzeit 2024/25. Erstmals seit 2018/19 wieder dabei: der 1. FC Köln. Nach dem Abstieg am letzten Spieltag beim 1. FC Heidenheim befinden sich die Domstädter mitten in den Kaderplanungen und müssen dabei verstärkt auf Jugendspieler setzen. Die vom Weltverband FIFA verhängte Transfersperre gilt schließlich noch bis zur Winter-Transferperiode der Saison 2024/25.

"Vorhandene Anfragen bewusst in den Hintergrund geschoben"

Umso wichtiger ist nun, dass in Jan Thielmann ein wichtiger Bestandteil der Kölner Offensive dem Verein erhalten bleibt. Wie der FC am Mittwochvormittag in einer Mitteilung schrieb, werde der 22-Jährige trotz einer vorhandenen Ausstiegsklausel auch in der kommenden Saison das Kölner Trikot tragen.

"Die Enttäuschung über den Abstieg sitzt immer noch tief. Gerade deshalb war es mir wichtig, schnell Klarheit für die neue Saison zu haben", beschreibt Thielmann seine Gedankengänge. "Ich habe vorhandene Anfragen bewusst in den Hintergrund geschoben, um gegenüber dem FC schnell ein klares Bekenntnis abzugeben. Nach dieser negativen Spielzeit muss alles getan werden, damit der FC mit seinen überragenden Fans wieder positiven Zeiten entgegenblicken kann. Das sehe ich als unsere dringende Aufgabe und ich werde dafür in jedem Augenblick 100 Prozent geben."

Thielmann auch als Backup in der Abwehr eingeplant

Der U-21-Nationalspieler hatte im Sommer 2023 einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und stand bislang 110-mal in der Bundesliga auf dem Platz, steuerte dabei acht Treffer und zehn Assists bei. Nach Thielmanns Bekenntnis geht der Offensivmann nun also auch in der 2. Liga auf Torejagd für den FC, könnte in Zukunft aber auch eine Reihe weiter hinten zum Einsatz kommen.

Der 1. FC Köln plant mit Thielmann als Backup für die Position des Rechtsverteidigers, weil der Vertrag mit Benno Schmitz nicht verlängert wurde und ansonsten nur noch Rasmus Carstensen diese Rolle bereits ausgefüllt hat - wie zuletzt auch einige Male Thielmann.