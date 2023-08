Kein Volltreffer: EAs FIFA-23-Orakel liegt bei Frauen-WM daneben

Anders als bei der Herren-WM lag das FIFA-23-Orakel von EA SPORTS beim Turnier der Frauen gehörig daneben. Anstelle der USA wurden die Spanierinnen letztlich Weltmeister.

Deutschland unterliegt im Finale den USA, Teilgastgeber Australien scheidet im Viertelfinale aus. So hätte die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen nach der Vorhersage von EA SPORTS verlaufen sollen. Mit Blick auf das Pendant zur Herren-WM schien das FIFA-Orakel zuverlässig zu sein. Denn die letzten vier männlichen Titelträger tippte der Publisher allesamt richtig.

Anders beim Turnier der Frauen in Australien und Neuseeland. Da war schon vor dem Anpfiff des Endspiels klar: EAs Orakel liegt gehörig daneben. Wie erwähnt hätten die USA und Deutschland um den Titel spielen sollen. Doch dieses Szenario war schon nach der Gruppenphase nicht mehr möglich. Es war das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, das diese Hürde nicht überwinden konnte. Aber auch die USA blieben hinter den Erwartungen zurück - für Megan Rapinoe & Co. war nach dem Achtelfinale Schluss.

Australien trotzt Orakel - England und Spanien ohne frühes Aus

Co-Gastgeber Australien sollte nach der Simulation des Publishers ebenfalls bereits in der Runde der letzten 16 ausscheiden - wurde aber auf dem realen Rasen Vierter. Auch früh ausgeschieden waren bei EAs WM die beiden Finalisten England und Spanien. Während die Elf von Jorge Vilda im Achtelfinale gegen Norwegen rausflog, verlor England gegen das DFB-Team mit 2:4.

Am Ende wurde Spanien nach einem hochklassigen Finale zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte Frauen-Weltmeister. Den goldenen Treffer erzielte Olga Carmona Garcia in der 29. Minute. Als sei das aus EA-Sicht noch nicht genug, war auch die Vorhersage beim Goldenen Schuh - für die beste Torschützin des Turniers - nicht zutreffend.

Mit sechs Toren sowie zwei Vorlagen überzeugte in FIFA 23 Alexia Putellas und sicherte sich dadurch die Trophäe. In der Realität startete die angeschlagene Weltfußballerin allerdings oft nur von der Bank. Lediglich einen Assist konnte sie geben. Kleines Trostpflaster für den Publisher: Gemäß der Prophezeiung war Alexandra Popp unter den Top-Torschützinnen. Vier Treffer schoss die Wolfsburgerin sowohl in der Simulation als auch auf dem echten Rasen. Immerhin ein kleiner richtiger Tipp.