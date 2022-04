Kein Verfahren gegen Frankfurts Hinteregger

Martin Hinteregger muss wegen der Szene im Spiel zwischen Frankfurt und Freiburg kein Verfahren befürchten. Der Videoassistent hatte die Szene ausführlich gecheckt, wodurch der Kontrollausschuss nicht mehr tätig werden kann.

Bei der 1:2-Niederlage der Eintracht gegen den Sport-Club am Sonntag hatte Hinteregger Freiburgs Philipp Lienhart nach einem beidseitigen Gerangel mit der Hand im Gesicht erwischt. Auf den TV-Bildern ist das zwar nur klein und am Rand zu sehen, was jetzt aber überhaupt keine Rolle mehr spielt.

"Der DFB-Kontrollausschuss wird diesbezüglich kein Verfahren einleiten, weil die Voraussetzungen für die nachträgliche Ahndung eines krass sportwidrigen Verhaltens gemäß Paragraph 8, Nummer 8 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB hier nicht vorliegen. Die Szene wurde durch die Videoassistenten ausführlich gecheckt, der Schiedsrichter hat daraufhin auf (einfaches) Foulspiel entschieden und somit eine Tatsachenentscheidung getroffen", teilte ein DFB-Sprecher auf kicker-Anfrage mit. Die Bewertung durch einen der Unparteiischen schließt eine nachträgliche Sperre aus.

