Kein Unmut zwischen Wind und Kruse: "Max hat ja seinen Hattrick"

Der eine zwei, der andere drei Treffer - gemeinsam regelten Max Kruse und Jonas Wind die Sache beim Wolfsburger 5:0 gegen Mainz fast im Alleingang. Einmal aber hakte das Zusammenspiel ...

Es war ein rauschender Fußball-Freitagabend und zwei Akteure hatten maßgeblichen Anteil daran: Zweimal fanden die Schüsse von Jonas Wind den Weg ins Netz. Der Däne, Neuzugang im Winter, machte sein bislang wohl bestes Spiel für den VfL Wolfsburg, der beim 5:0-Kantersieg gegen den FSV Mainz 05 einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte.

"Ein großes Gefühl und eine große Erleichterung", freute sich der 23-Jährige und verwies auf die Wiedergutmachung, die nach dem 1:6 in Dortmund bravourös gelang. "Man hat von Beginn an gesehen, dass wir es wollten. Das frühe Tor und die Rote Karte gegen Mainz halfen uns. Fünf Tore in einer Halbzeit sind schon ein guter Job."

Gleich dreimal trug sich Winds an diesem Tag kongenialer Mitspieler Max Kruse in die Torschützenliste ein. Die zwei regelten die Sache somit fast im Alleingang. Einmal allerdings hakte es im Zusammenspiel auf kuriose Weise: Hatte Wind zwei Minuten zuvor gerade vor dem ebenfalls einschussbereiten Kruse die Fußspitze einen Hauch eher am Ball und zum 4:0 vollstreckt, so "rettete" er in der 44. Minute einen sicher ins Tor gehenden Schuss seines Partners für alle bereits geschlagenen Mainzer auf deren Torlinie!

Wie konnte das passieren? "Ich hatte mich im Zentrum postiert und war bereit für Ridle Bakus Querpass", entschuldigte der Unglücksrabe das Nicht-Tor. "Er legte aber zurück auf Max und ich stand plötzlich auf der Torlinie." Noch leicht irritiert vom vor ihm hechtenden 05-Keeper Robin Zentner sprang der Ball Wind schließlich so unglücklich an den Unterschenkel, dass er den Treffer vereitelte. Schiedsrichter Harm Osmers pfiff obendrein korrekterweise Abseits - und Max Kruse ärgerte sich kurzzeitig sichtlich ...

Aber alles blieb gut zwischen den beiden Protagonisten. "Zwei Minuten später traf Max dann auch noch einmal selbst", so Wind. "Er hat ja damit seinen Hattrick." Der ist zwar nicht lupenrein, aber das störte nun wirklich niemanden. Wind: "Das war gut für mich und für ihn - alle sind glücklich."