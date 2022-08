"Kein typischer Back-Up": Waldhof holt Außenverteidiger Jans

Laurent Jans wechselt nach Mannheim. Nicht nur weil er Bundesliga-Erfahrung mitbringt, verspricht sich der SV Waldhof von seinem Neuzugang eine sofortige Hilfe.

Vor etwas mehr als zwei Jahren stieg Laurent Jans mit dem SC Paderborn aus der Bundesliga ab. Jetzt ist der 30-Jährige zurück in Deutschland, Waldhof Mannheim gab am Freitag seine Verpflichtung bekannt. Der Luxemburger kommt vom niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam und steht laut Geschäftsführer Tim Schork voll im Saft, was einen der Gründe für den Transfer darstellte.

Jans kann auf beiden Abwehrseiten eingesetzt werden

"Da er bis zuletzt im Mannschaftstraining war, kann er uns sofort helfen", sagte Schork und betonte, dass Jans vor allem aufgrund seiner Flexibilität genau in das Anforderungsprofil passe: "Auf der Suche nach einem Außenverteidiger lag der Fokus darauf, einen Spieler zu finden, der auf beiden Seiten spielen kann." Insbesondere auf der rechten Abwehrseite haben die Badener Bedarf, da Johannes Dörfler derzeit mit Knieproblemen ausfällt.

Doch auch die nötigen fußballerischen Fähigkeiten seien bei Jans gegeben, um eine sofortige Stütze darzustellen. "Wir wollten keinen typischen Back-Up verpflichten, sondern vielmehr einen Spieler, der die Qualitäten besitzt, als Stammspieler zu agieren und so den Konkurrenzkampf erhöht", hofft Schork darauf, dass der neue SVW-Verteidiger mit einer "leidenschaftlichen Spielweise" überzeugen kann.

Mit meiner Erfahrung möchte ich dafür sorgen, dass wir so erfolgreich wie möglich sind. Laurent Jans

Auch wenn er reichlich Spielpraxis mitbringt. Dass Jans schon am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Dortmund II eine Option ist, darf aufgrund der fehlenden Vorlaufzeit bezweifelt werden. Dabei brennt der 84-fache luxemburgische Nationalspieler darauf, sich rasch beim Drittligisten einzugliedern. "Mit meiner Erfahrung möchte ich nun so schnell wie möglich den Anschluss an die Mannschaft finden und dafür sorgen, dass wir so erfolgreich wie möglich sind", wird der Abwehrspieler auf der Vereinswebseite zitiert.