Kein TV-Blackout: ARD und ZDF übertragen Frauen-WM

Gut einen Monat vor dem Beginn der Frauen-WM vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland ist die Gefahr eines TV-Blackouts gebannt: Die ARD und das ZDF werden die Spiele übertragen.

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) einigte sich nach einem monatelangen Rechtepoker nun doch mit dem Weltverband FIFA um Präsident Gianni Infantino, wie die ARD am Mittwoch mitteilte.

Lange Zeit stand eine Liveübertragung im Fernsehen in den Sternen, da beide Parteien zu weit in ihren Vorstellungen auseinanderlagen. Nun erfolgte nun der Durchbruch. "Die EBU hat mit der FIFA eine grundsätzliche Vereinbarung getroffen, die Märkte Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien in den bestehenden Vertrag für die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 aufzunehmen. Gemäß dieser Vereinbarung sind alle Spiele und alle Tore der Fußball-WM in Australien und Neuseeland, die vom 20. Juli bis 20. August 2023 stattfindet, bei ARD und ZDF zu sehen", teilten die Sender mit.

"Ich freue mich über die Einigung zwischen der FIFA und der EBU, in deren Folge eine breite Sichtbarkeit der FIFA Frauen-WM in ARD und ZDF möglich sein wird. Ein Blackout konnte verhindert werden. Dies ist für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland von enormer Bedeutung", zeigte sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf erleichtert über die Einigung.

"Ich bin einfach nur erleichtert, dass unsere WM-Spiele im deutschen TV sichtbar sein werden. Ich danke allen Beteiligten, dass im Sinne der Entwicklung des Frauenfußballs, der Sichtbarkeit, der Millionen Fans und der sportlichen Wertigkeit des Turniers nun eine Einigung gefunden wurde", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Jetzt können wir mit noch mehr Schwung und positiver Energie in die Vorbereitung und in die Weltmeisterschaft gehen."

Deutschland spielt in der Gruppe H zusammen mit Marokko, Kolumbien und Südkorea. Zum Auftakt treffen die deutschen Frauen am 24. Juli auf Marokko (10.30 Uhr), am 30. Juli geht es gegen Kolumbien (11.30 Uhr) und am 3. August gegen Südkorea (12 Uhr, alle Zeiten MESZ). Welches Spiel wo zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.