Kein Training: Bangen um Nübel

Die Stuttgarter Vorbereitung auf die Partie gegen Frankfurt läuft ohne große Aufregung. Nur einer bereitet den Schwaben Sorgen: Alexander Nübel. Der Keeper laboriert an muskulären Problemen.

Noch ist es zu früh, um sich echte Sorgen zu machen. Aber ein bisschen Bangen ist schon dabei, wenn der Traditionsverein von 1893 vermeldet, dass Nübel gestern und heute nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. Den 27-Jährigen plagen muskuläre Probleme. Sein Einsatz ist noch nicht gefährdet. Doch die Zeit läuft.

Bredlow hat seinen Infekt auskuriert

Nübel, der beim 1:0 in Dortmund mit einer überzeugenden Leistung den Sieg der Stuttgarter über den Verfolger im Rennen um einen Platz in der künftigen Champions League festgehalten hat, konnte weder gestern noch heute mit den Kollegen den Rasen betreten. Stattdessen übte der Leihkeeper des FC Bayern im Kraftraum. Sollte er es bis zum Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht schaffen, dürfte ihn Fabian Bredlow vertreten, der seinen Infekt auskuriert hat.

Im Februar war Nübel wegen einer Hüftprellung aus der Partie beim SC Freiburg, die der VfB mit 3:1 erfolgreich für sich entschieden hatte, drei Spiele nicht einsatzbereit. Jetzt könnte eine erneute Pause drohen. Mit dem Unterschied, dass damals der Muskel im Hüftbereich nach einem Zusammenprall mit dem Pfosten in Mitleidenschaft gezogen war und eine aufgetretene Schwellung nicht so schnell abheilen wollte, wie erhofft. Diesmal scheint es nicht so schlimm zu sein.

Wer ersetzt Vagnoman?

Während Nübels Stellvertreter feststeht, ist die Nachfolgeregelung bei Josha Vagnoman offen. Der Rechtsverteidiger fällt wegen einer Verletzung des Mittelfußes mehrere Wochen aus. Um seinen Platz bewerben sich Leonidas Stergiou, der Vagnoman bereits in Dortmund nach der Pause sehr ordentlich ersetzt hat, und Pascal Stenzel. Je nachdem, wer besser ins Anforderungsprofil von Sebastian Hoeneß für die Frankfurt-Partie passt. Setzt der Stuttgarter Cheftrainer auf Tempo, dürfte die Wahl auf den 22-jährigen U-21-Nationalspieler aus der Schweiz fallen. Setzt er auf Erfahrung und Spielintelligenz, hat der 28-Jährige Routinier die Nase vorne.

Zumindest darf sich Hoeneß auf die Rückkehr von Waldemar Anton freuen. Der Kapitän hat seine Gelbsperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung. In absehbarer Zeit wird dies auch bei Anthony Rouault der Fall sein. Der Franzose, der sich erst die Nase und kurze Zeit später den Kiefer gebrochen hatte, ist wieder ins Teiltraining eingestiegen.