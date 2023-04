Kein Training am Dienstag - Palacios nicht rechtzeitig fit

Beim 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise musste Exequiel Palacios zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Jetzt scheint Leverkusens Sechser den Wettlauf mit der Zeit vor dem Rückspiel in der Europa League am Donnerstag verloren zu haben.

Eigentlich sollte die Entscheidung bereits gefallen sein. Dass Exequiel Palacios am Donnerstag beim Viertelfinal-Rückspiel in Brüssel in Leverkusens Startaufstellung steht, müsste so gut wie ausgeschlossen sein. Schließlich konnte der argentinische Mittelfeldspieler, der sich am Donnerstag vergangener Woche im Hinspiel gegen die belgische Überraschungsmannschaft an der hinteren Oberschenkelmuskulatur verletzt hat, auch am Dienstag nicht mit der Mannschaft trainieren.

Eine Bestätigung für einen Ausfall von Palacios wollte am Dienstag zwar noch niemand bei Bayer erteilen, doch zumindest für die Startelf dürfte dessen Fehlen im Dienstagstraining das Aus für den argentinischen Weltmeister bedeuten. Dabei hatte Trainer Xabi Alonso am Sonntag nach dem 0:0 beim VfL Wolfsburg noch konkrete Hoffnungen auf einen Einsatz des Sechsers formuliert. "Wir müssen warten. Es ist noch fraglich bis Mittwoch oder Donnerstag. Er fühlt sich jeden Tag besser. Wir sind optimistisch, aber wir müssen ein bisschen abwarten", hatte der Spanier erklärt.

Doch selbst wenn Palacios am heutigen Mittwoch doch noch einen erfolgreichen Trainingsversuch unternehmen sollte, wäre ein Startelfeinsatz aus dem Stand heraus ein zu hohes Risiko, weil der 24-Jährige nicht topfit sein kann und die Wiedereingliederung auch nach einer leichteren Muskelverletzung bei Bayer im Regelfall nicht so Knall auf Fall erfolgt.

Demirbay präsentierte sich als guter Vertreter

Die Gefahr, dass sich der zuletzt in Topform aufspielende aggressive Techniker schwerer verletzt, wäre gegeben. Zum anderen präsentierte sich Kerem Demirbay zuletzt als guter Vertreter von Palacios. Beim 1:1 im Hinspiel erledigte er seine Aufgabe in der zweiten Hälfte ordentlich, am Sonntag beim 0:0 in Wolfsburg gehörte er zu den Besten bei Bayer, setzte dabei den einen oder anderen Offensivakzent, den Bayer auch in Brüssel gut gebrauchen könnte.

Da man beim Werksklub hofft, in den kommenden Wochen in der Europa League genauso wie in der Liga, wo es schon am Sonntag gegen Leipzig um wichtige Punkte für ein Ticket für einen internationalen Wettbewerb geht, noch vor entscheidenden Spielen zu stehen, wäre ein Einsatz von Palacios im Lotto Park in Brüssel womöglich zu kurz gedacht und ein allzu riskanter Zug, der nicht zu Xabi Alonsos Herangehensweise in solchen Fällen passen würde.