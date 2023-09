Kein Tor, kein Assist: Adeyemi steckt im Tief

Die gute Form von Karim Adeyemi aus dem ersten Halbjahr ist wie weggeblasen. Der BVB-Flügelstürmer enttäuschte beim 0:2 in Paris nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Gegen Wolfsburg droht ihm die Bank.

Matthias Sammer nannte keinen Namen. Doch jeder, der die Übertragung des BVB-Spiels in Paris bei Prime sah, wusste, wen der TV-Experte, der zugleich externer Berater der Borussia ist, meinte: "Was mir nicht gefällt, ohne es namentlich zu benennen, aber da vorne die beiden … Du kannst Fehlpässe spielen. Aber dann komm' doch sofort wieder in die Grundordnung. Was mir total missfällt: Wenn du einen Fehler machst und sagst: Ich muss erst mal eine Minute in mich gehen. Das sind ganz schlechte Signale. Das ist einfach nicht gut und muss aufhören", schimpfte Sammer bereits in der Halbzeitpause am Dienstagabend in Richtung der Dortmunder Angreifer Donyell Malen und Karim Adeyemi.

Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0:0 im einseitigen Duell zwischen dem französischen Meister und dem deutschen Vize-Meister, doch die spätere 0:2-Niederlage des BVB zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase lag bereits in der Luft. Zu überlegen präsentierte sich PSG, zu mutlos und zu wenig ernsthaft in seinen Angriffsbemühungen der BVB.

Vor allem Adeyemis Auftritt gab Rätsel auf. Er verlor viel zu leicht die Bälle und setzte dann auch noch nicht entschieden genug nach. Der 21-Jährige blieb bis auf eine Torschussvorlage für Emre Can (22.) so wirkungslos, dass es überraschte, dass ihn Trainer Edin Terzic nicht vorzeitig vom Platz nahm.

Elf Scorerpunkte im ersten Halbjahr

Adeyemis Leistung in Paris fiel allerdings nicht vom Himmel, sondern deutete sich bereits in den vergangenen Wochen an. Viermal kam er bislang in der Bundesliga zum Einsatz, eine Torbeteiligung gelang ihm in seinen bisher 171 Spielminuten noch nicht. Sein kicker-Notenschnitt beträgt 4,67 - wobei lediglich die Einsätze gegen Bochum (1:1, 4,0), Heidenheim (2:2, 5,0) und Freiburg (4:2, 5,0) bewertet wurden, da er im Auftaktspiel gegen Köln (1:0) erst in der 69. Minute eingewechselt worden war. In Paris kassierte er die Note 5.

Nichts ist derzeit mehr zu sehen von jenem sprintstarken, sprunggewaltigen und torgefährlichen Adeyemi des ersten Halbjahres 2023. Nachdem der im Sommer 2022 aus Salzbug nach Dortmund gewechselte Flügelstürmer in seinen ersten sechs Monaten beim BVB noch ohne Tor geblieben war, drehte er nach der WM-Pause trotz einer längeren Verletzungspause auf: In 13 Liga-Spielen gelangen ihm damals sechs Treffer und fünf Vorlagen.

Gegen Wolfsburg droht die Bank

Seit der Sommerpause allerdings ist die gute Form wie weggeblasen - was sich zum Teil dadurch erklären lässt, dass er sich beim dramatischen Meisterschafts-Finale gegen Mainz (2:2) erneut eine Muskelverletzung zugezogen hatte, die keine reguläre Vorbereitung zuließ.

Sich zurückzukämpfen, das allerdings ist die Aufgabe des Nationalspielers, der im Sommer gerne an der Heim-EM teilnehmen würde. Bislang ist der bedingungslose Wille, sich die nötige Form zu erarbeiten, in den Spielen jedoch nicht zu erkennen. Es wäre daher keine Überraschung, sollte er das wichtige Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag zunächst von der Bank aus verfolgen.