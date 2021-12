Kein Tempo, viele Fehler: ManUnited zeigt zu wenig Rangnick-Fußball

Manchester United tut sich auch unter Ralf Rangnick weiterhin schwer. Die Red Devils bleiben durch das 1:1 in Newcastle unter dem deutschen Trainer zwar weiterhin ungeschlagen, zeigen in vielen Bereichen aber noch viel zu wenig.

"Der Auftritt hat mir überhaupt nicht gefallen", leitete ein enttäuschter Ralf Rangnick seine Analyse zum Remis in Newcastle ein. Das erste Spiel der Red Devils nach 16 Tagen coronabedingter Pause war ein Rückschritt im Vergleich zu den vorherigen Leistungen, gegen Crystal Palace und Norwich gab es in der Liga zuletzt zwei knappe 1:0-Erfolge.

Bei den abstiegsbedrohten Magpies ließ ManUnited einiges vermissen, darunter auch Dinge, die für den Rangnick-Fußball essenziell sind. "Es kommt vor allem auf Energie, Körperlichkeit, zweite Bälle und Umschaltmomente an. In all diesen Bereichen waren wir nicht gut", so der 63-Jährige.

Lob für de Gea

Zudem leisteten sich die Red Devils zahlreiche einfache Fehler, die Newcastle immer wieder zum Kontern einluden. "Es waren zu viele Ballverluste, da gehört auch das erste Gegentor dazu", ärgerte sich Rangnick über das frühe 0:1, das aus einem Fehler von Rückkehrer Raphael Varane entstanden war.

Dass ManUnited dennoch einen Punkt aus Newcastle entführte, war neben Joker Edinson Cavani besonders Torhüter David de Gea zu verdanken. Der Spanier bewies als einziger United-Akteur Normalform und verhinderte mit zahlreichen exzellenten Paraden weitere Einschläge. "Natürlich ist David einer der besten Torhüter der Welt, das hat er in Norwich und auch heute gezeigt", lobte Rangnick seinen Schlussmann.

Corona-Pause keine Entschuldigung

Die Gründe für die schwache Leistung im St. James' Park machte Rangnick einzig und allein an seinen Spielern fest, wenngleich es nach der ungewollten Pause auch "eine Frage des Rhythmus" war. "Wir dürfen nicht nach Entschuldigungen suchen. Wir müssen körperlicher und präziser im Ballbesitz werden."

Viel Zeit, um an diesen Stellschrauben zu drehen, bleibt Rangnick derweil nicht, bereits am Donnerstag (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert Burnley im Old Trafford. Sowohl gegen die Clarets als auch im folgenden Heimspiel vier Tage später gegen Wolverhampton ist ein Sieg für den englischen Rekordmeister Pflicht. Zwar haben die Red Devils zwei Spiele weniger als Arsenal (Platz 4) absolviert, bei sieben Punkten Rückstand sollten weitere Ausrutscher dennoch vermieden werden. "Wir können es besser, müssen es aber nachhaltig auf den Platz bringen", lautet Rangnicks Aufforderung an seine Spieler.

