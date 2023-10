"Kein Stoßen": Sandhausen relativiert Machmeiers Vergehen gegenüber Referee Exner

Der SV Sandhausen bezog zu den Vorwürfen nach dem Ulm-Spiel Stellung. Es soll einen "körperlichen Kontakt" zwischen Jürgen Machmeier und Schiedsrichter Florian Exner gegeben haben - allerdings habe der Präsident keinen Stoß ausgeübt.

Sandhausens Last-Minute-Niederlage gegen Ulm (1:2) rückte spätestens am Sonntagvormittag in den Hintergrund. Denn wie der DFB am 8. Oktober mitteilte, soll SVS-Präsident Jürgen Machmeier Schiedsrichter Florian Exner sowie dessen Assistenten Jonah Besong körperlich attackiert haben.

Zwei Tage nach den Anschuldigen bezog nun auch der Drittligist Stellung zu dem Vorfall. Die Kurpfälzer veröffentlichten eine Pressemitteilung von ihrem Rechtsanwalt Christoph Schickhardt. Dieser bestätigte zunächst den "körperlichen Kontakt zwischen dem Schiedsrichter und Machmeier."

Machmeier soll sich persönlich bei Exner entschuldigt haben

Allerdings soll es "kein Stoßen" vom Präsidenten gegeben haben. Viel mehr habe sich Exner aus der verbalen Auseinandersetzung mit den Sandhausen-Verantwortlichen lösen wollen und soll beim Weitergehen nicht am 62-Jährigen vorbeigekommen sein, sodass es zu einem "Kontakt im beidseitigen Schulter- und Brustbereich kam."

Die Fehlerhaftigkeit des Verhaltens von Machmeier, der sich bei Exner persönlich entschuldigt haben soll, bezeichnete Schickhardt als unstrittig. Der SVS-Präsident steht daher auch "im vollen Umfang zu seinem tatsächlichen Fehlverhalten und übernimmt die volle Verantwortung". Der DFB-Kontrollausschuss leitete bereits ein Verfahren ein, das noch nicht abgeschlossen ist.

Des Weiteren soll Schiedsrichter-Boss Lutz-Michael Fröhlich eingeräumt haben, dass die "Wirkung" seiner Äußerungen (unter anderem hatte Fröhlich gesagt: "Wenn nun aber sogar ein Vereinspräsident den Unparteiischen und seinen Assistenten körperlich attackiert, ist eine neue Dimension erreicht") "unglücklich" ausfiel.

Jürgen Machmeier sieht einer angemessenen Strafe der DFB-Sportgerichtsbarkeit entgegen. Christoph Schickhardt

"Die tatsächlichen Umstände und die genaue Darstellung des Schiedsrichters in seinem Schiedsrichter-Sonderbericht führte zu einer relevanten Relativierung derjenigen Vorwürfe gegen Jürgen Machmeier, die zunächst veröffentlicht wurden", erklärte Schickhardt. Dies sei von Fröhlich gegenüber Machmeier bestätigt worden.

Schlussendlich bleibt es aber bei einem Fehlverhalten vom Präsidenten des Vereins aufgrund seines unsportlichen Verhaltens. "Hierfür sieht Jürgen Machmeier einer angemessenen Strafe der DFB-Sportgerichtsbarkeit entgegen", schloss der Rechtsanwalt seine Erklärung ab.