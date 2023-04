Kein Startelfeinsatz für Marozsan bei Abschiedsspiel

Das Länderspiel gegen Brasilien ist für die DFB-Frauen der nächste Härtetest vor der WM. Dabei muss Martina Voss-Tecklenburg auf drei Akteurinnen verzichten.

Nach dem durchwachsenen Auswärtsspiel gegen die Niederlande (1:0) steht für die deutsche Nationalmannschaft der nächste Härtest an: Die DFB-Frauen treffen am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Nürnberg auf Brasilien, das allerdings ohne Superstar Marta auskommen muss. In der Finalissima gegen England am Donnerstag gaben sich die Brasilianerinnen erst im Elfmeterschießen geschlagen. "In der ersten Halbzeit hatten sie ein bisschen Probleme und haben in der zweiten Halbzeit gezeigt, zu was sie in der Lage sind", erinnert sich Martina Voss-Tecklenburg.

"Sie haben sehr viele individuell starke Spielerinnen, die viel Tempo vorne haben, eine gute Art auch, Fußball spielen zu wollen, und haben gerade unter Pia Sundhage und ihrem Trainerinnenteam die nächsten Schritte gemacht und die Copa America gewonnen", so die Bundestrainerin. Nachdem die DFB-Elf sich gegen die Niederlande oft noch zu behäbig zeigte, muss sie nun gegen eine sowohl individuell starke als auch sehr physische Mannschaft überzeugen. "Wir freuen wir uns darauf, weil sie uns in allen Bereichen und in allen Spielphasen fordern", sagt Voss-Tecklenburg.

DFB-Team ohne Stammkeeperin Frohms

Bayern-Spielerin Lina Magull hat eine mögliche Chance für ihr Team ausgemacht: "Ich glaube, dass wir eine Chance haben, morgen gegen Brasilien zu bestehen, weil sie in der Defensive vielleicht einen Tick weniger gut aufgestellt sind als wir." Dort muss die Bundestrainerin jedoch auf drei Spielerinnen verzichten: Martina Hegering (VfL Wolfsburg) reiste bereits am Sonntag ab, Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) fehlt erneut wegen einer Fußverletzung. Stammkeeperin Merle Frohms (VfL Wolfsburg) wird wegen Rückenproblemen geschont.

Dzsenifer Marozsan wird bei ihrem Abschied nicht in der Startelf stehen, sondern in der zweiten Hälfte eingewechselt werden. "Wir haben das im Vorfeld intensiv besprochen, dass wir hier natürlich auch eine Aufgabe als Mannschaft für die WM haben", erklärt Voss-Tecklenburg. "Wir haben damit, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden, mit der wir alle auch emotional umgehen wollen und können."

Würdiger Abschied für Marozsan

Vor über 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern soll die 30-Jährige in Nürnberg ihren würdigen Abschied bekommen. Die Mannschaft hat auch eine Überraschung vorbereitet - was es ist, verrät Magull aber noch nicht. "Ich kann darauf zurückblicken, dass ich viel von ihr gelernt und die Zeit mit ihr sehr genossen habe, weil sie einfach mit die beste Fußballerin in Deutschland ist", so die 28-Jährige. "Wir werden dann als Mannschaft dafür sorgen, dass es für sie auch ein runder Abschied wird."