"Kein Stammspieler in der B-Jugend": Streich zeichnet Günters Weg

2:37Christian Günter steht vor einem Jubiläum: 300 Bundesligaspiele für den SC Freiburg. Sein Trainer Christian Streich erinnert sich an den 17-jährigen Günter, der in der B-Jugend selten von Beginn an spielen durfte, und erklärt, warum das Jahr in der 2. Liga bei der Entwicklung entscheidend war.