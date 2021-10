Kein Sieger in Paderborn - Schalke jubelt in der Nachspielzeit

Am Freitagabend trennten sich Paderborn und Regensburg im Spitzenspiel unentschieden. Schalke gewann in der Nachspielzeit in Hannover und springt auch ohne Terodde-Tor vorübergehend auf Platz drei.

Regensburg schockt Paderborn früh - Joker Pröger belohnt den SC

Regensburg jubelte am Freitagabend in Paderborn schon nach zwei Minuten, als Makridis mit einem platzierten Linksschuss die Führung für den Jahn erzielte. Die Ostwestfalen waren sichtlich geschockt, rappelten sich aber auf und drängten auf den Ausgleich. Vor allem im zweiten Durchgang wurde der SCP energischer, allerdings hielt SSV-Keeper Meyer seinen Kasten lange Zeit sauber. Dann aber kam Joker Pröger zum Abschluss und setzte den Flatterball aus 20 Metern ins lange Eck zum verdienten Ausgleich. In der Folge legte die Kwasniok-Elf nochmals eine Schippe drauf, doch gänzlich drehen konnte sie die Partie nicht mehr.



Schatzschneider sieht nichts von Teroddes Knipser-Qualitäten - Schalke jubelt dennoch

Vor dem Duell von Schalke in Hannover ging es nur um den Torrekord von S04-Torjäger Terodde - nach bisher 153 Treffern wollte er sich mit einem weiteren Tor zum alleinigen Zweitliga-Torschützenkönig aufschwingen, und das am besten vor den Augen des bisherigen Rekordhalters Dieter Schatzschneider. Doch der frühere Stürmer der 96er bekam an diesem Abend nichts von den Knipser-Qualitäten Teroddes zu sehen. Die Schalker waren zwar gegen offensiv enttäuschende Niedersachsen tonangebend und hatten auch die besseren Chancen, doch ins Schwarze trafen sie in der regulären Spielzeit nicht. Aydins Schuss landete im ersten Abschnitt am Pfosten, im zweiten Durchgang konnte sich 96 bei Torwart Zieler bedanken, der zwei Großchancen der Königsblauen zunichte machte. Dann aber schlug in der sechsminütigen Nachspielzeit - Zieler wurde lange an der Wade behandelt und schließlich ausgewechselt - die Stunde von Kaminski, der aus der Drehung heraus den vielumjubelten 1:0-Siegtreffer markierte.

St. Pauli in Heidenheim gefordert

Am Samstag (13.30 Uhr) steigt dann der aktuelle Tabellenführer FC St. Pauli ins Geschehen ein, um sich je nach Ausgang des Freitagabendspiels die Spitzenposition beim 1. FC Heidenheim zurückzuerobern. "Es ist schön, dass wir uns eine Art von Respekt erarbeitet haben", sagt Rechtsverteidiger Luca Zander, versichert aber sogleich: "Es gibt niemanden bei uns, der in der Kabine rumspringt und rumtanzt, nur weil wir gerade Erster sind." Zur gleichen Zeit empfängt der Karlsruher SC Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt trifft auf Holstein Kiel, wo der neue Trainer Marcel Rapp sein Debüt an der Seitenlinie gibt.



Große Kulisse in Hamburg

Ein Traditionsduell steigt dann am Samstagabend (20.30 Uhr) im Volksparkstadion: Der Hamburger SV empfängt Fortuna Düsseldorf. Insgesamt 46 Aufeinandertreffen gab es in der Bundesliga, erst zwei im Unterhaus. Nach einem 2:1-Sieg der Hanseaten in der Vorsaison und einem 0:0 im Rückspiel gingen die Fortunen dabei noch leer aus. Passend zum namhaften Duell dürfte auch die Kulisse werden. Nach einer Umstellung auf 2G-Bedingungen wäre erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder ein volles Stadion in Hamburg möglich. Über 30.000 der verfügbaren 57.000 Tickets sind bereits verkauft.



Bremer Trio zurück in Darmstadt

Werder Bremen reist am Sonntag (13.30 Uhr) in den Südwesten der Nation - zum SV Darmstadt 98. Ein besonderes Aufeinandertreffen für Werder-Coach Markus Anfang, der in der vergangenen Saison noch bei den Lilien an der Bande stand und "noch einen guten Kontakt zu vielen im Funktionsteam" pflegt. Ähnlich geht es Nicolai Rapp, der gemeinsam mit Anfang in den Norden gewechselt ist: "Man freut sich immer, wenn man alte Weggefährten trifft." Mit Lars Lukas Mai kehrt sogar noch ein weiterer Ex-Darmstädter in Grün-Weiß zurück an alte Wirkungsstätte. Der Bundesliga-Absteiger ist weiter auf der Suche nach Konstanz. Nach zwei Siegen folgten zwei Niederlagen und jüngst ein 3:0-Erfolg in Heidenheim. Es wäre also wieder ein Dreier an der Reihe.



Zum Abschluss des Spieltags stehen zur gleichen Zeit am Sonntag noch die Partien Hansa Rostock - SV Sandhausen und Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg auf dem Programm.