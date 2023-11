Kein Sieger in Oldenburg - Kiel II verliert erneut - Hannover lässt Lohne abblitzen

Spitzenreiter Hannover 96 II feierte einen deutlichen Erfolg gegen BW Lohne. St. Pauli II beendete indes seine Sieglos-Serie und stürzte Jeddeloh II tiefer in die Krise. Am Sonntag trennten sich Oldenburg und Phönix Lübeck ohne Sieger, Kiel II kassierte die nächste Pleite.

Kiel verliert erneut

Eine Woche nach der überraschenden Derbypleite gegen Kilia Kiel musste die Zweitliga-Reserve von Holstein Kiel den nächsten Dämpfer hinnehmen. Am frühen Sonntagnachmittag unterlagen die Jungstörche dem Ex-Drittligisten TSV Havelse mit 1:3 und rutschen damit auf den dritten Tabellenplatz ab. Kiel startete denkbar schlecht in die Partie und geriet bereits in der 5. Minute in Rückstand. Engelking bekam zu viel Platz und brachte die von Beginn an druckvollen Gäste in Führung. Und Havelse legte nach. In der 25. Minute gewann Stuhlmacher im Mittelfeld gleich mehrere Kopfballduelle, woraufhin der TSV mit vier Mann aufs Kieler Tor zulief. Stuhlmacher legte quer auf Langfeld, der auf 2:0 erhöhte. Havelse blieb weiter am Drücker und verpasste es mehrfach, den dritten Treffer nachzulegen. Wie aus dem Nichts fiel dann der Anschluss. TSV-Keeper Opitz war nach einem Steckpass noch per Fußabwehr zur Stelle, der anschließende Nachschuss prallte dann jedoch unglücklich von Minz ins eigene Tor (44.). Das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass Havelse an diesem Nachmittag einfach die bessere Mannschaft war. Folgerichtig stellte der TSV nach der Pause auch wieder den alten Abstand her. Schleef zimmerte die Kugel im zweiten Versuch aus knapp 20 Metern in den Winkel. Dem sehenswerten Tor zum 3:1 hatte Kiel schließlich nichts mehr entgegenzusetzten, es blieb beim verdienten Sieg für Havelse.

Kein Sieger im Topspiel

Im Topspiel des 18. Spieltages trafen am Sonntagnachmittag mit dem VfB Oldenburg und Phönix Lübeck die formstärksten Teams der letzten Wochen und Monate aufeinander. Oldenburg empfing Lübeck mit der breiten Brust von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge. Aber auch Phönix wusste um seine Qualitäten, schließlich wurde nur eines der letzten zehn Spiele verloren. Dementsprechend umkämpft begann die Partie. In der Anfangsphase egalisierten sich beide Mannschaften größtenteils im Mittelfeld. Der VfB Oldenburg hatte mehr Ballbesitz und die ersten beiden Torannäherungen, Lübeck setzte auf Kompaktheit und schnelles Umschaltspiel. Erst nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel so richtig an Fahrt auf. In der 51. Minute ging der VfB vor rund 2600 Zuschauern in Führung. Deichmann stand nach einem Freistoß goldrichtig und staubte ab. Der Rückstand rief die Gäste auf den Plan, die in den folgenden Minuten immer besser ins Spiel fanden. In der 80. Minute ahndete Schiedsrichter Florian Pötter ein Foul im Oldenburger Strafraum - Elfmeter. Diesen verwandelte Hyseni zum 1:1. In den Schlussminuten kochten die Gemüter noch einmal hoch, Schröder wurde mit glatt Rot vom Platz gestellt. Am Spielstand änderte sich jedoch nichts mehr.

Ottensen stößt den Bock um

Teutonia Ottensen ist zurück in der Erfolgsspur. Nach drei sieglosen Spielen in Folge, nach denen mancherorts sogar die Titeltauglichkeit der Teutonen in Frage gestellt wurde, gab es gegen Weiche Flensburg endlich wieder die vollen drei Punkte. Für diesen Erfolg leistete Ottensen allerdings nur das Nötigste. Den Führungstreffer von Fabian Istefo aus der 16. Minute wussten die Hausherren zu verteidigen, so dass er am Ende auch spielentscheidend war. Ottensen klettert damit auf den vierten Tabellenplatz. Für Weiche Flensburg geht das Bangen im Keller nach der vierten Niederlage in Folge weiter.

Spelle trotzt dem Alu-Pech

Bei winterlichen Temperaturen erwischte das Schlusslicht den besseren Start und stellte den ETV mit seinem pfeilschnellen Umschaltspiel immer wieder vor Probleme. Bereits in der 3. Minute stand Spelles Führungstreffer nach Oswalds Schuss aus halblinker Position lediglich der Pfosten im Weg. In der 14. Minute hatten die Hausherren dann erneut Alu-Glück als ein vermeintlich harmloser Distanzschuss von Oswald ETV-Keeper Weber durch die Hände flutschte und an den Querbalken klatschte. Und bekanntlich sind aller guten Dinge drei: Nach 19 Minuten senkte sich ein abgefälschter Freistoß von Ruschmeier rechts oben ans Gebälk. Der Fußballgott meinte es an diesem Nachmittag gut mit den Hausherren, denn in der 43. Minute gingen sie dann auch noch mit einem der wenigen Angriffe in Front. Ein Ballverlust der Gäste auf Höhe der Mittellinie leitete einen Konter ein. Boakye bediente Akyol, der das Leder aus 14 Metern halbrechter Position aus der Drehung ins linke obere Eck schweißte. Spelle fand nach der Pause noch die passende Antwort. Beim vierten Pfostentreffer stand Lenz diesmal richtig und glich aus (54.). Eimsbüttel stand an diesem Nachmittag aber einfach für die pure Konsequenz. In der 71. Minute schraubte sich Yago bei einem Freistoß hoch und nickte wuchtig ein. Noch war die Partie aber noch nicht vorbei, auch nicht nach dem Platzverweis für Niemann in der 82. Minute. Spelle zeigte in Unterzahl große Moral und kam in der Nachspielzeit tatsächlich nochmal zurück. Kemna behauptete sich rechts im Strafraum gegen Yago und brachte den Ball von der Grundlinie flach auf den ersten Pfosten, wo Winnemöller ihn zum 2:2-Endstand über die Linie drückte.

Hannover II dreht nach der Pause auf

Die Zweitliga-Reserve von Hannover 96 bleibt weiterhin in Topform. Am Samstag setzten sich die 96-Youngsters zum wiederholten Male in dieser Saison deutlich durch. Der Leidtragende an diesem Nachmittag war diesmal BW Lohne, das am Ende mit 4:1 abgefertigt wurde. Die Partie startete dabei sehr ausgeglichen. Auf den frühen Hannoveraner Fürhungstreffer durch Stepantsev in der 4. Minute, hatten die Gäste, die dem Primus über weite Strecken das Leben schwer machten, in Person von Thoben noch die passende Antwort (37.). Nach der Pause unterstrich der Spitzenreiter aber erneut seine ganze Klasse. Binnen acht Minuten machte Hannover seinem Kontrahenten den Garaus. Erst schockten Chakroun (62.) und Luyeye (65.) die Gäste per Doppelschlag, wenig später sorgte Top-Torjäger Gindorf für den 4:1-Endstand.

Kilia verpasst Sieg im Kellerduell

Der Bremer SV hat im Kellerduell gegen Kilia Kiel spät einen Punkt gerettet, bleibt aber weiterhin seit elf Spielen ohne Sieg. Kilia verpasste nach dem Überraschungserfolg gegen Holstein Kiel II am vergangenen Wochenende den zweiten Sieg in Serie und musste einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Dabei erwischten die Hausherren von der Förde einen Blitzstart: Ramo erzielte die frühe Führung (06.) und den einzigen Treffer der ersten Halbzeit. Dieser hatte bis zu einer guten Stunde Spielzeit Bestand, ehe Degirmenci mit seinem zweiten Saisontor für den Ausgleich der Bremer sorgte (62.). Doch die Elf von Nicola Soranno steckte den Nackenschlag schnell weg und ging durch den erfahrenen Kevin Schulz erneut in Führung (64.). Diese hielt bis in die Schlussphase, ehe Nankishi mit seinem ersten Saisontor für den BSV (85.) den Traum vom zweiten Sieg in Folge zerstörte.

St. Pauli beendet Horror-Serie

Die Zweitliga-Reserve des FC St. Pauli kann doch noch gewinnen. Nach acht sieglosen Spielen in Folge feierten die jungen Kiezkicker wieder einmal einen Erfolg. Gegen den SSV Jeddeloh II reichte am Ende der Treffer von Günther aus der 17. Minute, um die Jungprofis auf die Siegerstraße zu führen. Mit dem Auswärtssieg vergrößert das Team von Elard Ostermann das Polster zur Gefahrenzone weiter und hält die Konkurrenz auf Abstand. Für Jeddeloh II hingegen geht der rabenschwarze Herbst nahtlos in den rabenschwarzen Winter über. Das 0:1 zum Rückrundenauftakt war das achte Spiel in Folge ohne Sieg.

Drochtersen beendet Meppens Siegesserie

Ohne großes Abtasten suchten beide Mannschaften ihr Glück in der Offensive. Janssen hatte die erste gute Chance für die Gäste nach sieben Minuten, traf den Ball aber nicht voll. Drochtersen/Assel war kurz darauf erstmals gefährlich nach einer Ecke. Letztlich entschärfte Meppen aber die Situation. Auf der anderen Seite zog Janssen stramm ab, Siefkes klärte zur Ecke. Der SVM übernahm nun schrittweise die Kontrolle und ging schließlich durch Janssen in Front, der eine Flanke direkt nahm (23.). Zehn Minuten später erhöhte Evseev, nachdem Keeper Siefkes im Strafraum gefoult hatte, vom Punkt. D/A kam vor der Pause aber zurück. Göttel blieb vor Schmidt cool, umspielte den Keeper und knallte die Kugel ins leere Tor (41.). Die zweite Hälfte begann ruhig, Meppen kontrollierte die Partie, erlaubte sich jedoch eine Unaufmerksamkeit und kassierte aus dem Nichts das 2:2 durch Schmiederer, der den Fehler eiskalt bestrafte. Mit dem Ausgleich drehte sich der Wind. Die Platzherren waren nun optisch am Drücker, zu Torchancen kamen sie aber nicht. Meppen schaffte es zunächst, das Spiel wieder etwas zu beruhigen und ging sogar erneut in Führun. Haritonov fand am langen Pfosten Schepp, der gegen zwei Gegenspieler stabil blieb und einköpfte (73.). Die Gastgeber witterten dennoch einen Punktgewinn, spielten weiter mutig nach vorne. Meppens Benke ging im Strafraum ungestüm zu Werke, wieder gab es Foulelfmeter. Steinmann verwandelte - 3:3 (83.). Prasse hatte bereits in der Nachspielzeit die letzte gute Möglichkeit, das Spiel doch noch einmal für Meppen zu entscheiden, Siefkes verhinderte den Einschlag aber mit einer Fußabwehr. Mit dem 3:3-Unentschieden endet Meppens Aufholjagd nach zuvor vier Siegen vorerst.