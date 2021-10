Kein Sieger im Verfolgerduell in Saarbrücken - FCK will Aufholjagd fortsetzen

Der 11. Drittliga-Spieltag wurde von den Verfolgern Saarbrücken und Braunschweig nach einem heißen Duell mit einem Remis eröffnet.. Während 1860 München nach fünf Anläufen wieder auf einen Sieg hofft, will der 1. FC Kaiserslautern seinen Fehlstart mit dem dritten Sieg in Serie endgültig vergessen machen.

Es ging hoch her in Saarbrücken. imago images/Jan Huebner

Der 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig lieferten sich bis in die Nachspielzeit einen offenen Schlagabtausch - ohne Sieger. Der FCS ging zweimal in Führung, die Löwen glichen zweimal aus. Allerdings half fünf Minuten vor dem Ende Krätschmer per Eigentor etwas mit. Allerdings hatten die Gäste ein Chancenplus und sich das 2:2 verdient. Beide Traditionsklubs bleiben so im breiten Verfolgerfeld der 3. Liga.



Dreimal zu Null: Lauterns Abwehr steht

Der dritte Sieg nacheinander? René Klingenburg und der 1. FC Kaiserslautern wollen die Serie fortsetzen. picture alliance / Fotostand

Emotional war die Stimmung zuletzt auch eine Autostunde weiter östlich der saarländischen Landeshauptstadt in Kaiserslautern - im positiven Sinne. Die Pfälzer haben seit drei Spielen kein Gegentor kassiert, zuletzt je 2:0 gegen Verl und Osnabrück gewonnen und reisen dementsprechend beflügelt zum Gastspiel gegen den TSV Havelse. Am Samstag (14 Uhr) kann das Team von Trainer Marco Antwerpen mit einem Dreier beim Schlusslicht den Anschluss ans obere Tabellendrittel wieder herstellen. Voller Vorfreude ist indes auch TSV-Coach Rüdiger Ziehl. "Die Pfalz ist meine Heimat. Ich habe sechs Jahre für die Roten Teufel gespielt. Für mich ist es ein besonderes Spiel", so der Trainer, der von 1996 bis 2002 für Lautern kickte und 2001 auf drei Bundesligaspiele kam.



1860 auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis

Wie unterschiedlich die Stimmungslage mit zwölf Punkten auf dem Konto sein kann, zeigt sich im Vergleich zu den Roten Teufeln beim TSV 1860 München, der zur gleichen Zeit den Überraschungszweiten Viktoria Berlin empfängt. Denn nach nur einem Sieg aus den letzten acht Punktspielen kriselt es bei den Löwen gewaltig. Dennoch bewahrt man an der Grünwalder Straße die Ruhe. "In aller Deutlichkeit: Michael Köllner steht nicht zur Diskussion!", kräftigte Präsident Robert Reisinger unlängst die Position seines Trainers.



Quartett mit der Chance auf Rang 1

Da der Ligaprimus 1. FC Magdeburg das Geschehen am Wochenende in Ruhe verfolgen kann und den Spieltag erst am Montagabend (19 Uhr) gegen Türkgücü München abschließt, hat gleich ein ganzes Quartett die Spitzenposition im Fokus. Der VfL Osnabrück, der am Samstag (14 Uhr) den FSV Zwickau empfängt, der SV Wehen Wiesbaden, der zeitgleich zuhause gegen Viktoria Köln gefordert ist, Borussia Dortmund II, am Sonntag (13 Uhr) vor eigenem Publikum gegen die Würzburger Kickers spielend, und die bereits erwähnte Viktoria aus Berlin liegen jeweils nur zwei Zähler zurück.



Komplettiert wird der Spieltag von den Partien Freiburg II - Hallescher FC, MSV Duisburg - SV Meppen (beide Samstag, 14 Uhr) und dem Aufeinandertreffen von Waldhof Mannheim und dem SC Verl (Sonntag, 14 Uhr).