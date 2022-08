Kein Sieger im Topspiel - Spätes Remis am Millerntor - KSC marschiert

Am Samstag verpassten Spitzenreiter Paderborn und Verfolger Darmstadt Siege. Der KSC rückt durch den dritten Dreier in Serie weiter vor. Zum Auftakt feierten Bielefeld und Düsseldorf klare Siege. Am Abend empfängt der Club den HSV.

Paderborn und Darmstadt müssen späte Punktverluste verdauen

In Darmstadt trafen sich am Samstagnachmittag der im Vorfeld zweitplatzierte SV Darmstadt 98 und der auf Rang drei notierte 1. FC Heidenheim zum Topspiel. Am Ende sah die Partie keinen Sieger, da der FCH zweimal nach einem Rückstand zurückkam. Manu (36.) erzielte die Führung für den SVD, die Mainka in der 70. Minute konterte. Ronstadt gab dann in der 76. Minute die Antwort. Doch erneut hatte Heidenheim die richtige Antwort, Kleindienst köpfte wuchtig zum 2:2-Endstand ein (82.).

Eng ging es auch zwischen dem FC St. Pauli und Spitzenreiter SC Paderborn zu - und am Ende wild und dramatisch. Kurz vor der Pause brachte Pieringer den SCP in Front (45.). In der zweiten Hälfte drückten die Kiez-Kicker auf den Ausgleich. Die bis dato beste Chance ließ Paqarada vom Punkt liegen (51.). Doch der FCSP drückte weiter und belohnte sich in der 84. Minute durch Amenyido. Kurz darauf traf Conteh (85.), doch das vermeintliche Paderborner 2:1 zählte wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung nicht. Conteh ließ sich davon nicht beirren, in der Nachspielzeit traf der Neuzugang dann doch noch (90.+2). Alles sprach nun für den Spitzenreiter, doch St. Paulis Nemeth hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit das letzte Wort: 2:2.

Dritter Sieg in Serie: KSC auf dem Vormarsch

Der Karlsruher SC gewann gegen Hansa Rostock mit 2:0 und feierte den dritten Dreier in Folge. Heise eröffnete mit einem schönen Distanztreffer (18.), wenig später traf der Flügelspieler das Tordreieck. Kurz vor der Pause lud Hansa den KSC zum zweiten Tor ein, Batmaz nahm dankend an (40.). In Hälfte zwei passierte dann nicht mehr viel, die Badener brachten die drei Punkte sicher nach Hause.

Siegt der HSV diesmal beim Club?

In Franken gibt's ein Déjà-vu: Wie in der vergangenen Rückrunde empfängt der 1. FC Nürnberg den Hamburger SV zum Topspiel am Samstagabend (Anpfiff 20.30 Uhr). Die Punkte blieben beim 2:1-Heimsieg damals in Franken.

Bielefeld feiert ersten Dreier - Düsseldorf sorgt für dritte Jahn-Niederlage in Folge

Zwei klare Sieger am Freitagabend: Bielefelds Masaya Okugawa (l.) und Düsseldorfs Shint Appelkamp.

Das Heimspiel-Debüt von Bielefelds neuem Coach Daniel Scherning ist geglückt. Die Ostwestfalen gewannen am Freitagabend gegen Eintracht Braunschweig mit 4:1 (3:0) und holten damit den ersten Dreier dieser Saison. Den Grundstein zum Sieg legte Arminia ab der 30. Minute, als Lasme (30.), Hüsing (36.) und Hack (39.) drei Tore in neun Minuten erzielten. Braunschweig schlug in Hälfte zwei durch Pherai zurück (58.), doch Okogawa (69.) beseitigte dann letzte Zweifel am Sieg Bielefelds.

Im Parallelspiel gewann Fortuna Düsseldorf mit 4:0 (0:0) gegen Jahn Regensburg. Nach flottem Beginn verflachte die Partie zunächst, lange Zeit spielte sich das Geschehen ohne große Höhepunkte im Mittelfeld ab. Dann nahm Ginczek in der zweiten Hälfte Maß (59.) und gab dem Spiel der Rheinländer damit Schwung. Kownacki (65.) vom Punkt, Klaus (78.) und Appelkamp (85.) stellten den Endstand her.

Leitl empfängt die alten Kollegen

Am Sonntag kann Kiel mit einem Sieg gegen Sandhausen (Anpfiff 13.30 Uhr) Anschluss an die Spitze halten, während Trainer Stefan Leitl mit Hannover 96 auf seinen Ex-Klub Greuther Fürth trifft. Mit den Kleeblättern war er in die Bundesliga auf- und wieder abgestiegen, um dann in Niedersachsen eine neue Herausforderung anzunehmen.

Eine Premiere mit zwei alten Hasen

Und dann gibt es auch noch etwas ganz Ungewohntes: Erstmals treffen der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Liga aufeinander - die Trainer standen sich aber bereits gegenüber. Lauterns Dirk Schuster verlor im Oktober 2018 als Darmstadt-Coach gegen FCM-Trainer Christian Titz und dessen damaligen Klub, den Hamburger SV, mit 1:2.