Kein Sieger im Kellerduell: Kilia verpasst den Befreiungsschlag gegen Jeddeloh II

Nach zwei Spielabsagen wurde am Samstagnachmittag der 21. Spieltag in der Regionalliga Nord mit nur einer Partie fortgesetzt. Im Kellerduell zwischen Kilia Kiel und dem SSV Jeddeloh II gab es keinen Sieger. Der stark abstiegsbedrohte Aufsteiger tritt im Keller weiter auf der Stelle.

Das wäre sie gewesen: die Chance für Kilia Kiel, im Abstiegskampf zumindest ein kleines Lebenszeichen zu senden. Mit einem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den SSV Jeddeloh II hätte der Aufsteiger nicht nur den Abstand zum rettenden Ufer verkürzen, sondern zugleich mit dem SSV einen weiteren Konkurrenten in den Abstiegsstrudel ziehen können. Stattdessen kam Kilia nicht über ein 1:1 hinaus und tritt im Keller damit weiter auf der Stelle. Mit dem Remis kann sich der Aufsteiger dabei sogar durchaus glücklich schätzen, sah es nach dem Treffer von Jeddelohs Winter-Neuzugang Dennis Lerche in der 73. Minute zwischenzeitlich sogar nach einer schmerzhaften Niederlage aus. In Person von Benjamin Petrick fand Kiel kurz vor Schluss aber noch die nötige Antwort, um Jeddeloh tabellarisch nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Sollte der angestrebte Klassenerhalt umgesetzt werden, muss Kilia dringend mit dem Siegen anfangen. Seit dem 5. Spieltag konnten die Kieler nur ein Spiel gewinnen, mit mageren zwölf Punkten und deutlich mehr Spielen als die Konkurrenz deutet aktuell alles auf den direkten Abstieg hin.