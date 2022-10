Kein Scherz: Ein echter Barbie-Maserati in Rosa

Für kleine Mädchen taugt der Barbie Maserati Grecale nicht wirklich als Weihnachtsgeschenk. Das ganz in Rosa getauchte Exemplar des SUVs ist nämlich ein echtes Auto mit 530 PS starkem V6 unter der Haube.

Motorisiert ist Barbie bereits. In ihrem Fuhrpark stehen beispielsweise das Barbie Glam Cabrio, das Barbie Super Abenteuer-Camper-Fahrzeug oder der Barbie-Motorroller. Alles in Rosa, versteht sich.

Süßes und Saures

Jetzt kommt noch ein Maserati hinzu. Allerdings nicht aus Plastik und im Modellautoformat, sondern in echt. In Kooperation mit dem Barbie-Hersteller Mattel hat der italienische Luxus-Autobauer sein Kompakt-SUV Grecale zum Barbie-Auto umgewidmet. Rundum rosa, die zuckersüße Farbe soll an sonnigen Tagen einen Regenbogeneffekt offenbaren, konterkariert wird sie von diversen Linien in - so heißt der Farbton wirklich - Säuregelb.

Auch im an sich schwarzen Interieur gibt es rosaroten Zierrat, beispielsweise in Gestalt von Ziernähten, die Teppiche, Türen und Vollledersitze schmücken. Technisch basiert das Barbie-SUV auf der Grecale-Version Trofeo, die von einem 390 kW/530 PS starken V6-Motor angetrieben wird.

Barbie-Grecale: Auch im Interieur geht es nicht ohne Rosa ab. Hersteller

Massentauglich hört sich das Gesamtpaket nicht an. Ist es auch nicht: Den als ultra-limitierte Fuoriserie Edition aufgelegten Barbie-Grecale wird es nur zwei Mal geben. Eines der beiden Exemplare ist dieser Tage von Neiman Marcus in Los Angeles vorgestellt worden und gehört zu der Geschenkeserie "Fantasy Gifts 2022" des Nobel-Kaufhauses. Ein Teil des Verkaufserlöses soll dem sogenannten "Barbie Dream Gap Project" zugutekommen, einer Initiative, die mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammenarbeitet, die wiederum das Ziel haben, "Chancengleichheit zu schaffen und Barrieren für Mädchen zu beseitigen", wie es heißt. Barbie ist es auch um ihr Image zu tun, das superschlanke, langbeinige und dauerlächelnde Frauenbild, das sie transportiert, wird teilweise sehr kritisch betrachtet.

Was mit dem zweiten Grecale in Pink geschehen wird, soll im Laufe des nächsten Jahres bekanntgegeben werden.

Barbie hat übrigens auch ein Flugzeug. Dass Airbus oder Boeing dies als Anregung verstehen, einen Barbie-A320 oder -Dreamliner in Rosarot aufzulegen, ist freilich eine eher unwahrscheinliche Perspektive.