Kein Rücktritt: Müller will "der Nationalmannschaft zur Verfügung stehen"

Thomas Müller wird der deutschen Nationalmannschaft weiterhin zur Verfügung stehen. Das kündigte der Angreifer am Montag an.

"Solange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen in der Nationalmannschaft, wenn ich gebraucht werde", sagte Müller im Trainingslager des FC Bayern in Katar. "Das Wann, das Ob und das Wie - das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden."

Am 1. Dezember hatte sich das noch anders angehört. Nach dem finalen Vorrundenspiel gegen Costa Rica und dem damit verbundenen Ausscheiden hatte Müller live im TV bereits eine Abschiedsrede gehalten ("Ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein"), war kurz danach aber noch einmal zurückgerudert und hatte ein Gespräch mit seiner Frau Lisa und Bundestrainer Hansi Flick angekündigt.

Dieses hat inzwischen wohl stattgefunden. "Ich war nach dem Spiel emotional, es war ein trauriger Moment. Ich habe mir Gedanken gemacht und war mit Hansi Flick im Austausch", sagte Müller. "Das Ziel ist es, wieder erfolgreich zu sein. In der Offensive hat Hansi viele Optionen. Ich bin da sehr entspannt, aber absolut zur Stelle, wenn der Trainer mich braucht." Flick hat sich zur Personalie bislang nicht explizit geäußert.

Zum Ausscheiden in Katar sagte Müller: "Du musst damit umgehen und das Wichtigste ist, dass du diesen Frust und Schmerz umwandelst in Energie. Grundsätzlich müssen wir es - unabhängig von den Personalien - als gemeinsame Fußballnation schaffen, wieder erfolgreichen deutschen Herren-Fußball zu spielen", sagte der Weltmeister von 2014. "Die Frauen haben das ja im Sommer deutlich besser gemacht."

Sein Debüt in der Nationalmannschaft hatte Müller am 3. März 2010 als 20-Jähriger in München gegeben. Bei der 0:1-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Argentinien überzeugte der Newcomer noch nicht (kicker-Note 5). Wenige Monate später gewann er bei der Weltmeisterschaft in Südafrika als dritter Deutscher nach Gerd Müller 1970 und Miroslav Klose 2006 den "Goldenen Schuh".

Ebenfalls fünf Tore und drei Assists steuerte Müller vier Jahre später zum WM-Titel in Brasilien bei. Es sollte der Höhepunkt der Ära Joachim Löw - und der bisherige Höhepunkt der Ära Müller sein. 2018 in Russland und dieses Jahr in Katar setzte der "Raumdeuter" nur noch wenige Akzente.