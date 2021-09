"Kein Risiko": Pause für Quartett um Stindl

Ohne vier Spieler, die beim 1:0-Sieg gegen den BVB in der Startelf standen, nahm Borussia Mönchengladbach das Training in der neuen Woche auf. Trainer Adi Hütter sprach über den Grund - und erklärte, wie es bei Ramy Bensebaini für das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag aussieht.

Der hart erkämpfte 1:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund ging zweifelfrei an die Substanz, und zwar so sehr, dass sich bei einigen Profis auch noch am Dienstag die körperlichen Folgen bemerkbar machten. Hütter musste bei der ersten Einheit in der neuen Trainingswoche gleich auf ein Quartett verzichten. Kapitän Lars Stindl, Jonas Hofmann, Denis Zakaria und Kouadio "Manu" Koné tauchten am Dienstag noch nicht auf dem Platz auf, sondern trainierten im Kraftraum. Hütter gab aber sogleich Entwarnung: "Alle vier haben sich nicht verletzt. Im Endeffekt wollten wir kein Risiko eingehen. Sie werden das Training morgen wieder aufnehmen", kündigte der VfL-Coach an.

Ramy ist auf dem Weg zurück. Ich kann aber noch nicht abschätzen, ob es bis zum Wochenende reicht. Adi Hütter

Für das anstehende Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg also keine neuen Personalsorgen, allerdings weiterhin ein Fragezeichen hinter dem angeschlagenen Ramy Bensebaini. Ob der Linksverteidiger, der gegen den BVB wegen einer Fußverletzung ausfiel, am Samstag wieder mitwirken kann, ist offen. "Ramy ist auf dem Weg zurück. Ich kann aber noch nicht abschätzen, ob es bis zum Wochenende reicht", erklärte Hütter. Bei Marcus Thuram, der seit längerem wegen einer Knieverletzung (Innenbandriss) pausiert und am Dienstag eine individuelle Einheit absolvierte, werde noch ein bisschen Zeit bis zum Comeback vergehen, blickte der Borussen-Trainer voraus. "Tikus arbeitet sehr gut in der Reha", meinte Hütter, "es wird aber noch eine Weile dauern, bis er uns wieder zur Verfügung steht."

Dass sich die Stimmung bei den Borussen nach dem Dreier gegen Dortmund besser darstellt als zuvor, überrascht nicht. "Der Sieg hat uns gutgetan und war in der aktuellen Phase enorm wichtig für uns", sagte Hütter, der mit seiner Elf in Wolfsburg auf das Gezeigte anknüpfen möchte: "Wir wollen den Schwung mitnehmen und am Samstag unsere Leistung des Dortmund-Spiels bestätigen."