Kein Rennen an Weidles Geburtstag: Super G in Val di Fassa abgesagt

Der für 11 Uhr am Samstag angesetzte Super G der Frauen im italienischen Val di Fassa kann wegen starker Schneefälle seit Freitag nicht stattfinden.

Wegen der großen Menge an Neuschnee ist der erste von zwei Weltcup-Super-G der Frauen in Val di Fassa abgesagt worden. Die Organisatoren sollen so mehr Zeit bekommen, die Piste für das zweite Rennen am Sonntag (11 Uhr) vorzubereiten.

Nach dem Alpin-Rennen im italienischen Fassatal folgen noch jeweils ein Super G im norwegischen Kvitfjell und beim Finale in Saalbach-Hinterglemm in Österreich.

In der Weltcup-Wertung Super G führt die Schweizerin Lara Gut-Behrami (360 Punkte) knapp vor der Österreicherin Cornelia Hütter (355). Beste deutsche Skirennfahrerin ist Kira Weidle (107) auf Platz 14 - sie feiert heute ihren 28. Geburtstag.