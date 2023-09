Kein Redebedarf bei Kimmich - Tuchel lässt Musiala-Frage offen

Gegen ManUnited stehen dem gesperrten Bayern-Trainer Thomas Tuchel wieder mehr Optionen zur Verfügung. Wie er sie nutzt, ist angeblich noch nicht klar.

Ein bisschen verständnislos hatte Joshua Kimmich am Freitagabend nach einer Stunde gegen Bayer 04 Leverkusen geschaut und die Kapitänsbinde weitergereicht an Leon Goretzka. Wenige Sekunden, nachdem er sie selbst erst von Thomas Müller übernommen hatte. Doch auch für Bayerns Immer-Spieler war in der 60. Minute Schluss - eben so, wie es vorher besprochen worden war.

Deshalb bestand bei Trainer Thomas Tuchel im Nachgang des 2:2-Unentschiedens auch kein zusätzlicher Redebedarf mit dem Mittelfeldspieler, schließlich war dieser zuvor mit muskulären Problemen angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. "Es waren 60 Minuten vereinbart", versicherte Tuchel auch vor dem Champions-League-Auftakt gegen Manchester United nochmal. "Und wenn 60 Minuten vereinbart sind, halten wir uns an die 60 Minuten, sonst brauchen wir es nicht vereinbaren."

Dass Kimmich unmittelbar nach der Auswechslung etwas angesäuert schauend am Trainer vorbeigelaufen war, will dieser nicht zu hoch hängen. "Dass Jo immer auf dem Feld bleiben möchte und voller Adrenalin mitten im Spiel eventuell Abmachungen vergisst oder durch den Schmerz durchspielen will, ist verständlich." Trotzdem dürfen sich Tuchel und das Ärzteteam der Bayern bestätigt fühlen: "Jo hatte tatsächlich eine Reaktion nach dem Spiel und auch Probleme und Schmerzen gestern im Training." Die am Dienstag schon wieder verflogen waren, weshalb Kimmich - Stand jetzt - einschränkungslos bereit ist für das Spiel am Mittwochabend.

Musiala? "Er kann auch mit Thomas Müller gemeinsam spielen"

Gleiches gilt für Jamal Musiala, wenn auch nur fast. Der Dribbler hatte nach überstandenem Muskelfaserriss gegen Leverkusen sein Comeback gefeiert - nach Einwechslung für Müller. Wird er nun wieder für den Routinier beginnen? "Die Entscheidung ist noch nicht endgültig getroffen", versichert Tuchel. "Er kann auch mit Thomas Müller gemeinsam spielen." Bereit, um wieder zu starten, wäre Musiala jedenfalls. "Die klare Empfehlung ist nicht 90 Minuten, aber 60, 70 Minuten sind auf jeden Fall drin."

In den Kader zurückkehren wird Kingsley Coman, der am Freitag noch gefehlt hatte. Für Raphael Guerreiro kommt das nach Muskelbündelriss noch zu früh. "Ich glaube, es bleibt ein Platz frei morgen auf der Bank - nicht nur meiner", so der Gelb-Rot-gesperrte Tuchel. "Im 20er Kader ist noch ein Platz frei."