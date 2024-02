Kein Pünktchen Hoffnung: Der HSV bleibt wild

Ein großer Befreiungsschlag war das Ziel des Hamburger SV im Spiel 1 nach Tim Walter, das schmeichelhafte 2:2 bei Hansa Rostock aber bedeutete den nächsten Tiefschlag und zeigt auf desillusionierende Art und Weise: die Probleme sind allein mit der Freistellung des Trainers nicht gelöst.

Stabiler und vor allem weniger wild sollte es werden unter Merlin Polzin an der Ostsee. Herausgekommen ist ein Auftritt, der im zweiten Durchgang beinahe wilder denn je war und mehr Fragen aufwirft, als der 33-jährige Interimscoach im Normalfall beantworten kann. Eine Halbzeit war der HSV dem Ideal des vorherigen Co-Trainers sehr nahe gekommen, hat den Abstiegskandidaten kontrolliert ohne jedoch wirklich zu überzeugen, hat aus den zwei Möglichkeiten ein Tor gemacht, und hat vor allem rein gar nichts zugelassen.

Mit dem früheren Anlaufen der Rostocker aber stieg die Fehler- und sank die Zweikampfquote, der HSV brach wie ein Kartenhaus in sich zusammen und reihte auf erschreckende Art und Weise sämtliche vertrauten Fehler aneinander: Jonas Meffert, bei gegnerischem Ballbesitz dieses Mal beinahe als dritter Innenverteidiger postiert, ist seit Wochen schon kein Stabilisator mehr. Beide Innenverteidiger, Guilherme Ramos und Stephan Ambrosius, verkörpern an guten Tagen allenfalls Zweitligadurchschnitt. An den weniger guten, und diese häufen sich, ist es deutlich weniger. Dazu hat noch Walter im Verbund mit Torwarttrainer Sven Höh eine weitere Baustelle aufgemacht: So nachvollziehbar die Degradierung von Daniel Heuer Fernandes aus sportlichen Gründen war, so wacklig agiert auch dessen Nachfolger Matheo Raab, der erneut den Vorzug erhielt, beim ersten Gegentor keine gute Positionierung hatte und beim zweiten die falsche Entscheidung traf um den tölpelhaften Rückpass von Ransford Königsdörffer auszubügeln.

"Verlieren unsere Linie"

Auffällig wurde gegen den FC Hansa zudem: Diese Mannschaft krankt nicht nur an individuellen Aussetzern, sie hat auch gravierende mannschaftstaktische Schwächen. Und sie lernt nicht dazu, oder hat eben niemanden, der ihr elementare Dinge vermittelt. "In der ersten Hälfte hatten wir eine sehr gute Ruhe im Spiel", analysiert Raab, "dann kommen wir aus der Pause, kriegen ein Gegentor, das die Zuschauer abholt und verlieren unsere Linie. Wir müssen einfach irgendwann mal daraus lernen, auch dann unser Ding durchzuziehen und ruhig zu bleiben."

Ein HSV, bei dem nicht mehr Walter draufstand, aber immer noch ganz viel Walter drinsteckt, fiel bisweilen völlig auseinander, war mit dem 1:2-Rückstand noch gut bedient und darf sich nicht davon blenden lassen, dass Robert Glatzel mit seinem späten 2:2 noch einen Zähler sicherte. Das Unentschieden ist kein Pünktchen Hoffnung, weil Aufholjagden einerseits ein Merkmal für die intakte Moral sind, aber letztlich natürlich auch ein Ergebnis der höheren individuellen Qualität.

Zum Aufstieg gereicht hat dies unter Walter nicht. Und das wird es in der in Rostock gezeigten Verfassung wieder nicht. "In der ersten Hälfte haben wir viele Dinge gesehen, die wir uns erarbeitet haben", sagt Polzin, "danach war es zu hektisch, Hansa hat Räume bespielt, die wir nicht gut verteidigt haben. Die Themen, die wir nicht gut umgesetzt haben, nehmen wir mit in die nächste Trainingswoche." Sofern Polzin diese tatsächlich bekommt. Denn wie tief die Probleme des HSV liegen und dass allein das Drehen an kleineren Stellschrauben offenbar nicht ausreicht, wurde in Rostock überdeutlich.