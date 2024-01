Kein Podestplatz, aber eine Überraschung: Tannheimer gibt grandioses Debüt

Der Heimsieg in Ruhpolding war für Franziska Preuß greifbar, doch zwei Strafrunden warfen die Biathletin weit zurück. Grund zur Freude gab es beim DSV dennoch: Eine 18 Jahre alte Debütantin überraschte positiv.

Zwei Fehler mit den letzten Schüssen haben Franziska Preuß beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding den nächsten Podestplatz gekostet. Die 29-Jährige belegte am Freitag im Sprint über 7,5 Kilometer den neunten Rang und hatte beim Sieg der fehlerfreien Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold 51,9 Sekunden Rückstand. Preuß lag in ihrer Wahlheimat zunächst auf Siegkurs, doch mit dem neunten und zehnten Schuss verfehlte sie jeweils die Scheiben und musste zweimal in die Strafrunde. Beste Deutsche wurde Janina Hettich-Walz ohne Schießfehler auf dem sechsten Platz.

"Es ist mega schade, wenn man das Endergebnis sieht", haderte Preuß im Anschluss am ZDF-Mikrofon. Sie habe sich beim letzten Schießen ein "bisschen verleiten lassen" - und so ihren möglichen zweiten Weltcupsieg nach 1818 langen Tagen aus der Hand gegeben. "Hätte, hätte - Fahrradkette", sagte Preuß leicht süffisant.

Hinter Tandrevold erkämpfte sich die Schwedin Mona Brorsson vor der Italienerin Lisa Vittozzi den zweiten Rang. Tandrevold sicherte sich mit 18,2 Sekunden Vorsprung vor Brorsson auch eine gute Ausgangsposition für die abschließende Verfolgung am Sonntag (14.40 Uhr, LIVE! bei kicker).

Für eine große Überraschung sorgte die erst 18 Jahre alte Julia Tannheimer. Die Ulmerin schaffte es im ersten Weltcuprennen ihrer Karriere auf den 15. Platz. "Das Rennen war echt super. Ich bin so schnell los, weil ich so angefeuert wurde", sagte Tannheimer: "Mich hat das voll gepusht, dass die Fans gejubelt haben. Das war richtig cool."

11.500 Zuschauer in der Chiemgau Arena bejubelten, wie Tannheimer sensationell alle zehn Scheiben traf und sogar die halbe Norm für die WM in Tschechien in knapp einem Monat erfüllte. Bis dahin müssen sich einige ihrer Teamkolleginnen wieder deutlich steigern. Vanessa Voigt (2 Fehler) schaffte es beim Heimspiel in den Chiemgauer Alpen nur auf Platz 36, Sophia Schneider (2) kam als 39. ins Ziel, Hanna Kebinger (2) musste sich mit Rang 52 begnügen.

Das Sprint-Ergebnis im Überblick