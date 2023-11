Kein Platzverweis für Losilla: Schuhen moniert "glasklare Fehlentscheidung"

Darmstadt 98 verliert in der Bundesliga zum dritten Mal in Folge. Torwart Marcel Schuhen ist nach der Niederlage gegen Bochum mit einer Entscheidung von Schiedsrichter Marco Fritz überhaupt nicht glücklich.

Darmstadt 98 musste am Freitagabend eine empfindliche Niederlage hinnehmen: Gegen Bochum - Mitkonkurrent im Abstiegskampf - verloren die Lilien am heimischen Böllenfalltor mit 1:2. Nach Schlusspfiff kochten die Emotionen beim SVD hoch, Torwart Marcel Schuhen beschwerte sich über eine seiner Meinung nach "glasklare Fehlentscheidung" von Schiedsrichter Marco Fritz.

Damit meinte der 30-jährige Schlussmann eine Szene, in der der verwarnte Gäste-Kapitän Anthony Losilla nicht die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Losilla hatte nach einem Foul den Ball weggeschossen und damit das Spiel verzögert. "Ganz klar, weil Losilla lange dabei ist, ein Fuchs ist", sagte Schuhen bei DAZN. Über jene Szene beschwerte sich auch Lilien-Coach Torsten Lieberknecht lautstark. Dafür wurde der 50-Jährige mit einer Gelben Karte verwarnt. Bochums Trainer Thomas Letsch wechselte Losilla kurz darauf vorsichtshalber aus.

Erinnerungen an Kane

Beschwerden über die Entscheidungen der Referees gab es in Darmstadt in dieser Saison schon häufiger. Die Schiedsrichter der Bundesliga würden die Lilien mehrfach benachteiligen, kritisierte Schuhen: "Das geht einem auf die Nerven, Woche für Woche." Auch vor Harry Kanes Traumtor aus 55 Metern knapp eine Woche zuvor beim FC Bayern (0:8) hätte Schuhens Ansicht nach ein Handspiel gepfiffen werden müssen. "In München interessiert es keinen, weil es das fünfte Tor ist und Kane das Tor des Monats macht, aber es ist ein klares Handspiel. "Das Allerwichtigste" sei jedoch, "dass wir uns nicht kleiner machen, als wir sind", sagte der Torwart und sprach von "fragwürdigen Entscheidungen gegen uns".

Ein Platzverweis für Losilla hätte am Freitagabend eine Schlussphase in Gleichzahl bedeutet, denn SVD-Kapitän Fabian Holland hatte in der 70. Minute wegen einer Notbremse an Bochums Moritz-Broni Kwarteng die Rote Karte gesehen. Wenn auch der VfL einen Platzverweis kassiert hätte, "dann brennt hier der Bölle", sagte Schuhen mit Blick auf die Stimmung der Heimfans im Stadion am Böllenfalltor.

Die Niederlage gegen Bochum war Darmstadts dritte Pleite in Folge. Gewinnt die Konkurrenz am Wochenende, könnten die Lilien an diesem Spieltag bis auf Platz 17 abrutschen. Nächste Woche steigt am Böllenfalltor der nächste Abstiegskracher, wenn Mainz 05 in Darmstadt gastiert.