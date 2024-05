Kein Platz für Grabara und Kaminski: Polens vorläufiger EM-Kader steht

Der vorläufige EM-Kader Polens wurde am Mittwoch veröffentlicht. Darin keinen Platz finden ein aktueller sowie ein künftiger Wolfsburger, dafür aber ein Zweitliga-Profi vom 1. FC Kaiserslautern.

Die Europameisterschaft in Deutschland rückt näher, seit Mittwoch steht auch ein 29-köpfiges Aufgebot fest, das sich Hoffnungen auf einen Platz im polnischen Kader machen darf. Gemäß UEFA-Reglement muss bis zum 7. Juni eine Liste mit mindestens 23 und höchstens 26 Spielern gemeldet werden.

Angeführt wird das Aufgebot von Stammkeeper Wojciech Szczesny (Juventus), Mittelfeld-Regisseur Piotr Zielinski (Napoli) und Top-Stürmer Robert Lewandowski (FC Barcelona). Vom frisch gebackenen polnischen Meister Jagiellonia Bialystok ist einzig Taras Romanczuk dabei.

Nationaltrainer Michal Probierz baut derweil auf nur einen einzigen Profi, der aktuell in Deutschland sein Geld verdient: Tymoteusz Puchacz, in der gerade abgelaufenen Saison von Union Berlin an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen, steht im vorläufigen EM-Aufgebot.

Kein Platz war trotz der Nominierung von vier Torhütern für Wolfsburgs Sommerneuzugang Kamil Grabara, der in der abgelaufenen Saison mit dem FC Kopenhagen in der Champions League für Furore sorgte. Stattdessen erhielt der erst 19-jährige Oliwier Zych von Puszcza Niepolomice das Vertrauen. Auch VfL-Linksaußen Jakub Kaminski (14 Länderspiele, ein Tor) bekam keine Einladung von Coach Probierz.

Harte Gruppe D

Auf dem Weg zur EURO bestreitet Polen noch zwei Freundschaftsspiele: am 7. Juni gegen die Ukraine sowie am 10. Juni gegen die Türkei - beide ab 20.45 Uhr im Warschauer Stadion. Anschließend wartet die extrem herausfordernde Gruppe D auf Lewandowski und seine Teamkollegen: Nach dem Auftakt gegen die Niederlande in Hamburg (16. Juni, 15 Uhr) geht es noch in Berlin gegen Österreich (21. Juni, 18 Uhr) sowie in Dortmund gegen Frankreich (25. Juni, 18 Uhr).

Der vorläufige polnische EM-Kader:

Tor: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nizza), Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice), Lukasz Skorupski (Bologna)

Abwehr: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Posen), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Pawel Dawidowicz (Verona), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Mittelfeld: Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Stettin), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Damian Szymanski (AEK Athen), Michal Skoras (Club Brügge), Nikola Zalewski (Roma), Jakub Piotrowski (Ludogorez Rasgrad), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymanski (Fenerbahce), Kacper Urbanski (Bologna), Piotr Zielinski (Napoli)

Angriff: Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piatek (Basaksehir), Kamil Swiderski (Verona)