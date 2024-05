Kein Olympia: Kiels Eric Johansson unterzieht sich OP

Rückraumspieler Eric Johansson muss sich einer Operation unterziehen und verpasst damit die Olympischen Spiele in Paris. Wie der Handball-Bundesligist THW Kiel mitteilte, muss sich der 23-Jährige einen Knochensporn an der Patellasehne entfernen lassen.

Dieser hatte für permanente Knieschmerzen verursacht. Der schwedische Nationalspieler fällt damit acht bis zehn Wochen aus, der Eingriff erfolgt nach der Bundesliga-Saison. Im gestrigen Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig war der Rückraumshooter noch siebenmal erfolgreich, am Sonntag spielen die Zebras noch bei der MT Melsungen.

Johansson ist in dieser Spielzeit der beste Feld-Torschütze des THW. Mit den verpassten Spielen zerplatzt ein großer Traum. "Es tat natürlich weh, für Olympia absagen zu müssen. Es hätten meine ersten Olympischen Spiele sein können", sagte Johansson in einer Vereinsmitteilung. "Aber für meine weitere Karriere ist dieser Eingriff am Knie sehr wichtig. Ich möchte die Zeit nutzen, um mich bestmöglich von der Operation zu erholen."