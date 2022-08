Kein NFL-Heimspiel in München: Seattle trennt sich von Donkor

Der Traum von Aaron Donkor von einem NFL-Heimspiel ist geplatzt: Die Seattle Seahawks setzten den Linebacker auf die Waiverliste.

Bis zu diesem Dienstag (Ortszeit) müssen die 32 Teams der NFL ihren Kader für die Saison auf 53 Spieler reduzieren. Ein Opfer dieser Maßnahme ist der aus Göttingen stammende Donkor. Dessen Arbeitgeber Seattle Seahawks trennte sich von dem 27-Jährigen.

Damit ist auch der Traum Donkors von einem NFL-Heimspiel in München geplatzt. Denn zur Premiere in Deutschland werden die Seattle Seahawks am 13. November in der Allianz Arena gegen die Tampa Bay Buccaneers um den siebenmaligen Super-Bowl-Champion Tom Brady antreten. "München ist der beste Ort für das erste deutsche NFL-Spiel", hatte Donkor zuletzt auf Instagram gepostet, auf dem Foto des Posts trug er ein Trikot des FC Bayern.

Wie es mit Donkor, der es vor seiner Football-Karriere zum Zweitliga-Basketballer beider BG Göttingen gebracht hat, weitergeht, ist offen. Nachdem ihn Seattle auf die sogenannte Waiverlist gesetzt hat, haben nun andere NFL-Teams die Möglichkeit, den 27-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Und vielleicht kann sich Donkor dann doch noch den Traum von der NFL in Deutschland erfüllen: Bis 2025 wird pro Saison eine Partie in Rotation zwischen München und Frankfurt stattfinden.