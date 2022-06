Kein neuer Vertrag: Tuma verlässt Offenbach

Die Wege von Davud Tuma und Kickers Offenbach trennen sich. Der auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers wird nicht verlängert.

Nach zwei Jahren beim OFC ist für Tuma Schluss. Der Verein hat dem 26-Jährigen kein Vertragsangebot vorgelegt. Im Sommer 2020 ist der Mittelfeldspieler vom Chemnitzer FC zu den Hessen gewechselt und bestritt seitdem 59 Spiele. Zuvor spielte der bei Arminia Bielefeld ausgebildete Tuma für den Halleschen FC, Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Oberhausen. 57 Spiele und zwei Tore in der 3. Liga stehen auf seinem Konto.

"Davud hat sich am Bieberer Berg nichts zu Schulden kommen lassen und immer alles in die Waagschale geworfen", so OFC-Geschäftsführer Matthias Georg in der Pressemitteilung, aber: "Letztlich geht es für uns aber darum, die richtigen Entscheidungen für den Erfolg der Mannschaft zu treffen und die bisherigen Leistungen zu bewerten."

Umbruch beim OFC

"Die Aufgabe ist erstmal die Spieler, die ich nicht so gut kenne, zu prüfen und dann müssen wir schauen, dass wir einen schlagkräftigen Kader haben", kündigte der neue Trainer Alexander Schmidt bei seiner Vorstellung an. Neben Tuma wurden auch schon die Abschiede von Denis Huseinbasic (zu Köln), Elsamed Ramaj (zu Aachen), Tunay Deniz (zum HFC), Matthias Fetsch und Malte Karbstein bekannt gegeben.

Mit Semir Saric, Shako Onangolo und Dominik Wanner wurden bereits drei Spieler für die kommende Saison verpflichtet.