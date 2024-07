Kein neuer Vertrag für Amenyido

Etienne Amenyido wird den Weg in die Bundesliga mit dem FC St. Pauli nicht mitgehen. Wie der Verein am Montag offiziell verkündete, erhält der 26-jährige Angreifer keinen neuen Vertrag. In drei Saisons sammelte er 51 Einsätze für den FCSP, erzielte sechs Treffer selbst und bereitete sechs weitere vor. Zum Aufstieg steuerte er in der abgelaufenen Saison in 19 Jokereinsätzen ein Tor und zwei Vorlagen bei.