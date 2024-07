Kein neuer Job in Schweden: Wimmer und AIK einigen sich nicht

Michael Wimmer, einst Interimscoach beim VfB Stuttgart und zuletzt anderthalb Jahre lang bei Austria Wien in der Verantwortung, sollte bei AIK Solna den Cheftrainerposten übernehmen. Daraus aber wird nach kicker-Informationen nichts.

Konkrete Gespräche zwischen Wimmer und dem Tabellenzehnten der ersten schwedischen Liga, der Allsvenskan, gab es in der Tat. Zuerst hatte darüber die Zeitung Sportsbladet berichtet. Wimmer war nach kicker-Informationen sogar am vergangenen Wochenende rund um die 1:2-Niederlage gegen Kalmar FF in Solna in der Provinz Stockholms Iän vor Ort, um mit den Klubverantwortlichen über die Nachfolge des Mitte Juni zurückgetretenen Henning Berg zu sprechen. Doch am Ende scheinen der 44-jährige Deutsche und AIK nicht zusammengefunden zu haben. Fürs Erste dürfte also weiterhin der ehemalige Berg-Assistent Henok Goitom auf der Bank bleiben.

Wimmer hatte im Herbst 2022 nach mehreren Positionen im Nachwuchsbereich und als Co-Trainer Pellegrino Matarazzo als Interimscoach beim damals stark abstiegsbedrohten VfB Stuttgart beerbt, wurde aber trotz vier Siegen aus acht Pflichtspielen nicht mit dem dauerhaften Mandat betraut und verließ den VfB - den fortan wenig erfolgreich Bruno Labbadia betreute. Erst in der Relegation retteten sich die Schwaben bekanntlich, nachdem Labbadia von Sebastian Hoeneß beerbt worden war.

Wimmer galt auch als potenzieller Kandidat in Kaiserslautern

Im Januar 2023 dann unterschrieb der gebürtige Dingolfinger bei Austria Wien, schaffte über die Playoff-Runde den Einzug in die Qualifikationspartien für die Conference League, in denen man in der dritten Runde jedoch an Legia Warschau scheiterte. Aufgrund eines finanziell bedingten, weiteren personellen Aderlasses - unter anderem verkaufte der Klub Toptorjäger Haris Tabakovic an Hertha BSC - verpassten die Wiener 2023/24 knapp den Sprung in die Meisterrunde und stellten Wimmer sowie dessen Assistenten Ahmet Koc Mitte Mai nach einer 0:4-Niederlage gegen den Wolfsberger AC frei. Wimmer galt auch als potenzieller Kandidat beim deutschen Zweitligisten 1.FC Kaiserslautern, wo aber Markus Anfang von Friedhelm Funkel übernommen hat.