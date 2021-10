Kein Nationenwechsel mehr möglich: Yusuf Demir bleibt bei Österreich

Nach seinem vierten Länderspieleinsatz für das österreichische Nationalteam steht jetzt auch offiziell fest, dass Yusuf Demir keinen Nationenwechsel mehr vornehmen kann.

Yusuf Demir gilt als eines der größten österreichischen Talente der jüngeren Vergangenheit. Kein Wunder also, dass der 18-Jährige sowohl beim ÖFB als auch beim türkischen Verband Begehrlichkeiten weckte. Seinen ersten Einsatz für eine Nationalmannschaft absolvierte der Barcelona-Legionär am 28. März dieses Jahres im Trikot der Österreicher, woraufhin man im Heimatland seiner Eltern einräumte, möglicherweise zu wenig Zeit in Demir investiert zu haben.

Seit Samstag steht nun offiziell fest, dass für den Teenager kein Nationenwechsel mehr möglich ist. Denn Demir kam auf den Färöer zu einem Kurzeinsatz und absolvierte sein viertes Match für die Elf von Franco Foda. Gemäß der FIFA-Kriterien darf ein U-21-Spieler nicht mehr als drei A-Länderspiele für eine Nation bestritten haben, um später für ein anderes Land aufzulaufen - die Option Türkei ist für Demir somit seit Samstag Geschichte.

Bislang kam Demir im ÖFB-Dress insgesamt auf 43 Einsatzminuten. Die nächste Möglichkeit, sein Können etwas länger unter Beweis zu stellen, könnte sich für den 18-Jährigen bereits am Dienstag präsentieren: Dann trifft Österreich in der WM-Qualifikation auswärts auf Dänemark.