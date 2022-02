Kein Muskel zwickt: Komfortable Lage in Bochum

Die Personallage beim VfL Bochum ist vor den drei Heimspielen innerhalb von nur sechs Tagen hervorragend. Aktuell sind keinerlei muskuläre Verletzungen zu beklagen. Zu einem solch fortgeschrittenen Zeitpunkt einer Saison ist das alles andere als selbstverständlich.

Drei Heimspiele in Serie sind selten in Deutschlands Oberhaus, die Bochumer setzen aber noch einen drauf: Ihre drei Auftritte vor heimischem Publikum werden sich innerhalb von nur sechs Tagen abspielen. Zwischen den Ligaduellen mit RB Leipzig am Sonntag und Greuther Fürth nächste Woche Samstag liegt die Pokalpartie am Mittwoch gegen den SC Freiburg. Da kommt es dem Aufsteiger gerade recht, dass sich die Personallage herausragend gut darstellt.

Vor dem Spiel in Stuttgart (1:1) freute sich Thomas Reis bereits darüber, "23 einsatzfähige Feldspieler" zur Verfügung zu haben - nur Simon Zoller und Elvis Rexhbecaj fehlten. Zoller liegt nach seinem Kreuzbandriss zwar bestens im Zeitplan, wird aber auch für den Heimspiel-Hattrick noch ausfallen, Rexhbecaj hingegen ist nach seiner Gelbsperre wieder spielberechtigt.

Die nahezu perfekten personellen Bedingungen sind ein großer Trumpf der Bochumer im Kampf um den Klassenerhalt, dem sie nicht zuletzt angesichts ihrer Erfolgssträhne (vier ungeschlagene Spiele in Serie) von Spieltag zu Spieltag näher rücken.

Dass eine Mannschaft zu einem solch fortgeschrittenen Zeitpunkt einer Saison keine muskulären Verletzungen zu beklagen hat, ist alles andere als selbstverständlich. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Die Trainingssteuerung ist ein wichtiger Aspekt, aber natürlich ist Trainer Thomas Reis auch angewiesen auf die Ehrlichkeit seines Personals. Die Verschleierung einer Verletzung könnte im Zweifel dazu führen, dass der Spieler sich dann erst richtig verletzt und vielleicht doch länger ausfällt.

