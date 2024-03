Kein Messi-Einsatz in Hongkong: Fans bekommen Hälfte des Ticketpreises erstattet

In der Hoffnung, Lionel Messi einmal live im Stadion zu sehen, hatten rund 40.000 Fans Tickets für das Testspiel von Inter Miami Anfang Februar in Hongkong gekauft. Der argentinische Angreifer kam jedoch nicht zum Einsatz. Die Ticketkäufer können nun zumindest einen Teil ihres Geldes zurückfordern.

Der Start in die neue MLS-Saison verlief zufriedenstellend für Lionel Messi und dessen Klub Inter Miami. Nachdem der Argentinier beim Auftaktsieg gegen Salt Lake (2:0) noch als Vorlagengeber geglänzt hatte, erzielte er beim anschließenden 1:1 in Los Angeles den einzigen Treffer und schnürte beim 5:0-Erfolg über Orlando gar einen Doppelpack. In den jüngsten beiden Ligapartien fehlte der 36-Jährige seiner Mannschaft - was auf deutlich weniger Gegenwind stieß, als noch im Februar.

Fans zahlten bis zu 115 Euro pro Ticket

Während der Weltmeister von 2022 bei Miamis Testspiel gegen die Hongkong Allstars - eine lokale Auswahlmannschaft - zwar immerhin im Kader stand, warteten die Zuschauer an jenem 4. Februar vergeblich auf seine Einwechslung. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung musste Messi letztlich passen. Mit Buhrufen und Pfiffen tat das Publikum seinem Unmut schließlich darüber kund, dass sie trotz der bis zu 115 investierten Euro für eine Eintrittskarte den Argentinier nicht auf dem Feld zu sehen bekamen.

Wie der Veranstalter Tatler Asia am Montag verkündete, können sich die enttäuschten Fans, die "Tickets über offizielle Kanäle erworben haben", nun 50 Prozent des Ticketpreises erstatten lassen. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die Betroffenen "kein Verfahren vor einem Gericht, Tribunal oder einer Regierungsbehörde" anstreben dürfen.