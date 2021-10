"Kein Märchen, sondern ein Job": Die Wagners greifen im Doppelpack an

Die große Bühne ist bereit - erstmals in der NBA-Geschichte spielt ein deutsches Brüderpaar Seite an Seite in der besten Basketball-Liga der Welt.

Es ging hoch her auf den Basketballplätzen der Hauptstadt. Wenn sich Moritz und Franz Wagner, die Jungs aus Prenzlauer Berg, im Eins gegen Eins duellierten, flogen schon mal die Fetzen. "Weder Franz noch ich sind besonders gute Verlierer", sagt Moritz Wagner, der ältere der beiden Brüder, und schmunzelt beim Gedanken an die gemeinsamen Anfänge: "Franz hat schon das eine oder andere Mal den Ball auf die Straße oder in den Busch geschossen."

Das Interesse an der Basketball-Sozialisation der beiden Berliner, 24 und 20 Jahre alt, ist dieser Tage enorm - auch in Florida. Denn die Wagners bilden das erste deutsche Brüderpaar, das ab der nun beginnenden Saison in der NBA gemeinsam auf Punktejagd geht. Am Donnerstagmorgen (2.30 Uhr) starten sie mit Orlando Magic bei den San Antonio Spurs.

Die Chance, Seite an Seite in der besten Basketball-Liga der Welt zu spielen, ist außergewöhnlich. "Man muss schon großes Glück haben, damit es dazu kommt", sagte Moritz Wagner bei einem der Pressetermine vor dem Saisonstart, den die Nummer 21 und die Nummer 22 gemeinsam absolvierten: "Man hat da kaum Einfluss drauf. Aber wir wollen nicht vergessen, dass das hier kein Märchen ist, sondern ein Job."

Sein Bruder Franz sitzt daneben und nickt, aber es ist keinesfalls so, dass er als jüngerer der beiden Wagners in den Hintergrund rückt. Die Erwartungen an den vielseitigen Profi, der als kleiner Flügelspieler oder als Shooting Guard zum Einsatz kommen kann, sind groß. Schon als achter Athlet war er im Draft in diesem Sommer ausgewählt worden und damit einen Pick früher als Dirk Nowitzki 1998 und gleichauf mit Detlef Schrempf 1985.

Alba, Michigan, NBA - Lob für den Kleinen

"Ich muss mich noch an die größere Geschwindigkeit und Körperlichkeit gewöhnen", sagte das große Talent, das wie sein Bruder über Alba Berlin und das College in Michigan den Sprung in die NBA schaffte, nach dem Ende der Vorbereitung: "In der Defense habe ich solide gespielt, ich hätte gerne noch etwas besser geworfen."

Nicht nur Moritz Wagner ist davon überzeugt, dass sich sein Bruder an das Level gewöhnen wird - auch ohne ständige Ratschläge. "Er braucht den Ball nicht in den Händen zu halten, um supergut zu sein", sagte der Big Man, der selbst bei seinem vierten NBA-Team den endgültigen Durchbruch anpeilt: "Er hat ein super Raumgefühl auf dem Feld und bewegt sich super smart. Er macht wenig Fehler für sein junges Alter."

Mittagschlaf in getrennten Zimmern

Auch abseits des Courts harmonieren die Wagners und genießen das ungewohnte Gefühl, plötzlich wieder unter einem Dach zu wohnen. "Es ist eigentlich ganz lustig. Nach dem Training machen wir unseren Mittagsschlaf - in getrennten Zimmern", berichtet Franz Wagner. Dann schauen beide mal eine Serie zusammen oder relaxen am Pool.

"Es gibt diese Sache vom großen und kleinen Bruder nicht mehr. Wir sind beide erwachsen und haben ähnliche Interessen", sagte Moritz Wagner im Podcast The Long Shot. Und sie spielen jetzt erstmals Seite an Seite in einem Team.