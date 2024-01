Kein krasser Qualitätsverfall, aber: Hoffenheim gehen die Siege aus

Auch in München waren Andrej Kramaric und Maximilian Beier nah dran, doch nach 20 Spielen blieb die TSG Hoffenheim beim FC Bayern erstmals wieder ohne Treffer.

Pellegrino Matarazzo ärgerte sich zu Recht. "Wir hatten genügend Chancen für mindestens ein Tor", hatte Hoffenheims Trainer nach dem 0:3 beim FC Bayern gehadert. Allerdings ließen Andrej Kramaric und Maximilian Beier innerhalb weniger Minuten drei Top-Chancen liegen oder scheiterten am klasse reagierenden Münchner Torhüter Manuel Neuer. Der Nationalkeeper wischte erst einen Kopfball von Beier aus kurzer Distanz um den rechten Pfosten, verkürzte gegen den direkt von Oliver Baumann bedienten und völlig frei vor ihm auftauchenden Kramaric geschickt und entschlossen den Winkel, später traf Beier den Ball volley nicht satt und so nur die Oberkante der Latte. Damit endete unnötigerweise der Hoffenheimer Rekordlauf. Zuvor hatte die TSG in 20 Ligaspielen nacheinander getroffen, es war die längste Torserie der TSG in der Bundesliga.

Zugleich setzte sich mit dieser Niederlage auch ein wenig erfreulicher Trend fort: Hoffenheim gehen die Siege aus. Denn von den jüngsten acht Bundesligapartien konnten die Kraichgauer trotz aller Treffsicherheit vorne nur eine einzige gewinnen (3:1 gegen Bochum). Ansonsten gab es drei Remis und vier Niederlagen. Addiert man auch noch die Pokal-Niederlage in Dortmund (0:1) und das nach der Winterpause in Augsburg verlorene Testspiel hinzu, bleibt nur ein Erfolg aus zehn Versuchen.

Droht eine Krise wie in den Vorsaisons?

Da kommen speziell bei diesem Klub sofort Erinnerungen an frühere Filmrisse hoch. In der Vorsaison war die TSG aus heiterem Himmel von einem Champions-League-Platz abgestürzt und hatte bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt bibbern müssen. In der Spielzeit davor hatten die Kraichgauer noch unter dem heutigen Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß nach 25 Runden auf Rang vier liegend aufgehört zu gewinnen und liefen am Ende als Neunter ein.

Nun ist aktuell kein krasser Form- oder Qualitätsverfall erkennbar. Nicht nur in München hielt Hoffenheim das Spiel schließlich lange offen und hatte durchaus Gelegenheiten, den Rekordmeister zumindest massiv zu ärgern. Auch in so manchem Spiel davor stimmte grundsätzlich die Performance, nur der Ertrag nicht. Ob nun beim 2:3 gegen Leverkusen, beim 1:1 in Augsburg, beim 1:2 in Gladbach oder beim 3:3 gegen Darmstadt - immer verhinderten Pech oder Unvermögen vorne, oder eben grobe Patzer hinten eine reichhaltigere Punkte-Ernte. Nur in Dortmund, in Leipzig (1:3) und gegen Mainz (1:1) war Hoffenheim eher chancenlos und/oder noch gut bedient.

Nur drei Punkte Rückstand auf internationale Plätze

Nun allerdings sind Matarazzos Mannen langsam gefordert, mal wieder einen Dreier einzufahren. Auf Rang acht ist die TSG nach wie vor nicht schlecht positioniert, der Tabellensechste Frankfurt nur drei Punkte entfernt. Um aber wieder näher ans obere Tabellendrittel heran- oder gar in die Elite-Abteilung einzudringen, muss jetzt gegen die unmittelbaren Tabellennachbarn Zählbares her.

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Hoffenheim bei den einen Punkt und einen Platz besseren Freiburgern zu Gast. Da gilt es, sich für die Heimniederlage zum Auftakt (1:2) zu rehabilitieren. Danach kommt Heidenheim nach Sinsheim. Der erstaunlich stabile Aufsteiger liegt (noch) drei Punkte hinter der TSG, die gewarnt ist, denn in Heidenheim konnte eine eigentlich schon verlorene Partie erst in der Schlussphase tatsächlich noch gedreht werden (3:2).