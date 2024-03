Kein Kölner Keller mehr? DFB erwägt Umzug

Wer kennt ihn nicht, den Kölner Keller? Den Ort, wo von Wochenende zu Wochenende der VAR zum Einsatz kommt und das Spielgeschehen auf den Bundesliga-Plätzen überwacht. Nun aber könnte es schon bald vorbei sein mit dem Kölner Keller.

Beim Deutschen Fußball-Bund gibt es Überlegungen im Hinblick auf einen etwaigen Umzug der Zentrale der Videoschiedsrichter - von Köln nach Frankfurt in die DFB-Akademie soll es gehen. Fix ist aber noch nichts, wie Alexander Feuerherdt, Medien-Chef der Schiedsrichter GmbH, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mitteilte: "Es gibt Gespräche und Überlegungen, mehr aber noch nicht."

Zuvor hatte das ZDF in der "Sportstudio Reportage: Millionenspiel EM - letzte Chance für den DFB?" über einen möglichen Umzug der Videoschiedsrichter berichtet. Man wolle die Infrastruktur des modernen DFB-Komplexes in Frankfurt besser nutzen, hieß es in der Reportage, in der auch noch darauf verwiesen wurde, dass die Akademie ein "erheblicher Kostenfaktor" für den Verband sei.

"Nach ZDF-Recherchen betrugen die Gesamtkosten 182 statt 150 Millionen Euro", zudem betrage der Unterhalt "19 Millionen Euro im Jahr". Der DFB-Campus, der die Verwaltung sowie den sportlichen Bereich unter anderem mit mehreren Trainingsplätzen vereint, war auf Initiative von Ex-Geschäftsführer Oliver Bierhoff gebaut und im Juni 2022 feierlich eröffnet worden - und kostete im Nachhinein rund 30 Millionen Euro mehr als die final veranschlagten 150 Millionen Euro.

Darüber hinaus hat er sich zu einer wirtschaftlichen Belastung entwickelt. So hatte DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald im vergangenen Jahr bestätigt, dass man für das Jahr mit einem Verlust von 15 Millionen Euro rechnet. Sollte es nun zum Umzug der Videoassistenten kommen, würde das immerhin laufende Mietausgaben verringern.

Seit der Saison 2017/18 gibt es den VAR im deutschen Oberhaus, 2019/20 wurde das auch auf die 2. Bundesliga ausgeweitet. Seit jeher verfolgen die Videoassistenten die Partien der zwei höchsten deutschen Spielklasse im Video-Assist-Center (VAC) in den Räumlichkeiten des Cologne Broadcasting Centers im Kölner Stadtteil Deutz. Zuständig dafür ist die "DFB Schiri GmbH", die eine Tochtergesellschaft des DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist. Sie bündelt sämtliche Schiedsrichter-Dienstleistungen für die Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, und den DFB-Pokal der Männer - dem DFB gehören 51 Prozent der Anteile, der DFL 49 Prozent.