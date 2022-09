Kein Kaltstart für Mikelbrencis

Die Vorgabe ist klar. Nach acht Pflichtspielsiegen in Folge in der Fremde will die "Auswärtsmacht HSV" Samstag gegen Karlsruhe auch zu Hause die Aufstiegs-Ambitionen unterstreichen. Nach zwei Niederlagen in drei Heimpartien ist die Erwartungshaltung groß. Und die Personalauswahl ebenfalls.

HSV-Neuzugang William Mikelbrencis (li.) dürfte zum Aufgebot gehören. IMAGO/PanoramiC