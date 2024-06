"Kein Job wie jeder andere": SVWW befördert Döring

Den Abstieg konnte er nicht mehr verhindern, er selbst legte aber einen Aufstieg hin: Nils Döring wurde beim SV Wehen Wiesbaden zum Cheftrainer befördert, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Am 32. Spieltag hatte Nils Döring nach der Entlassung von Markus Kauczinski als Interimstrainer beim SV Wehen Wiesbaden übernommen, den Abstieg konnte der 44-Jährige aber nicht mehr verhindern. Drei Niederlagen zum Abschluss in der regulären Saison, ein Unentschieden und eine Niederlage in der Relegation gegen den SSV Jahn Regensburg - der SVWW verabschiedete sich aus der 2. Bundesliga, Döring aber nicht aus Wiesbaden. Die Hessen setzen auch eine Liga tiefer auf Döring und befördern ihn vom Interims- zum Cheftrainer, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab.

"Nils hat sich in den letzten Jahren stets weiterentwickelt und genießt innerhalb des Vereins ein großes Vertrauen", begründete der neue Geschäftsführer Sport Uwe Stöver das Vertrauen in Döring. "Wir haben uns die nötige Zeit gelassen mit dem Ziel, sehr viele Gespräche in alle Richtungen zu führen, um so die Situation bestmöglich bewerten zu können. Am Ende stand für uns fest: Nils ist der richtige Mann und hat sich diese Chance verdient", so Stöver, den Döring jüngst als seinen "Ziehvater" bezeichnete.

Neben Döring werden weiterhin auch Co-Trainer Giuliano Modica, Torwarttrainer Marjan Petkovic sowie Spiel-Analyst Phil Weimer im Trainerteam zu finden sein, der zuletzt als zweiter Co-Trainer agierende Alf Mintzel bekleidet künftig wieder sein Amt als Leiter Vertrieb beim SVWW.

Die Position des Cheftrainers beim SVWW ist für mich kein Job wie jeder andere. Nils Döring

"Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung der Vereinsführung", freute sich Döring, "denn die Position des Cheftrainers beim SVWW ist für mich kein Job wie jeder andere. Schließlich bin ich in Wiesbaden aufgewachsen und trug bereits als Spieler das Trikot des Vereins. Ich bin voller Tatendrang, daher freue ich mich darauf, zusammen mit meinem Trainer- und Funktionsteam die Arbeit aufzunehmen, um mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Die startet am Mittwoch (26. Juni) mit dem Trainingsauftakt, ehe zwei Tage später das erste Testspiel gegen den SV Erbenheim auf dem Programm steht.

nik