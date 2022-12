"Kein Handlungsbedarf": Steinbach-Coach Bieler plant ohne Neuzugänge

Der TSV Steinbach Haiger wird ohne personelle Veränderungen in die Restspielzeit gehen. Trainer Pascal Bieler sieht keinen Handlungsbedarf, der sei Kader groß und qualitativ gut besetzt.

Der versöhnliche Jahresabschluss ist dem TSV Steinbach Haiger verwehrt geblieben. Durch den kurzfristigen Ausfall des Heimspiels gegen den Bahlinger SC gingen die Steinbacher mit vier Remis am Stück in die Winterpause und rutschten auf den 5. Platz ab.

"Im Winter auf die Tabelle zu schauen, ergibt für mich keinen Sinn. Die Lücke zu Spitzenreiter Ulm war zwar schon einmal kleiner, aber dahinter sind alle dicht beisammen, und wir haben noch das Nachholspiel. Wir sind ganz entspannt, weil wir wissen, was wir können", sagt Trainer Pascal Bieler. Heißt im Umkehrschluss bezogen auf die zurückliegenden vier sieglosen Partien aber auch: "Wir wissen, dass wir es besser können. Wir haben uns viele Chancen erspielt, waren aber nicht zielstrebig genug."

Dennoch geht Bieler, der in elf Ligaspielen nur eine Niederlage in Kassel (0:2) kassierte, "mit einem durchweg positiven Gefühl in die Winterpause". Mutig und offensiv lautet das Credo des Trainers, das die Steinbacher besonders gut gegen Aalen (4:0) und beim Spektakel in Walldorf (6:0) umgesetzt haben. Auch gegen die Topteams hielt sich der TSV mit drei Siegen - mit dem emotionalen Last-Minute-Erfolg vor 2870 Zuschauern gegen Offenbach (3:2) als Höhepunkt - sowie dem Remis in Ulm (2:2) nahezu schadlos.

Entsprechend groß ist das Vertrauen in den momentan 27 Spieler starken Kader. Zumal mit Daniele Gabriele (Kreuzbandriss) nun auch der letzte Langzeitverletzte wieder zurück im Training ist. "Der Kampf um die Startelfplätze wird sich nach der Pause nochmals erhöhen. Wir haben einen großen und qualitativ gut besetzten Kader. Daher sehe ich derzeit keinen Handlungsbedarf", sagt Bieler, der seine Spieler am vergangenen Freitag in den verdienten Urlaub verabschiedet hat und am 23. Januar zum Winter-Trainingsstart bittet.

"Wir müssen nicht, aber wir sind offen dafür, ein oder zwei Spieler abzugeben", kündigt Geschäftsführer Arne Wohlfarth derweil an. Allerdings, ergänzt Bieler, "ist bislang kein Spieler mit dem Wunsch nach Veränderung auf mich zugekommen".