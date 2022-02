"Kein gutes Spiel von mir": Matchwinner Vermeij hadert

28 Spieltage sind gespielt, der SC Freiburg II hat sich in neuer Umgebung bislang prächtig geschlagen. Auch im Aufsteigerduell in Berlin. Matchwinner Vincent Vermeij haderte dennoch.

In Berlin im Blickpunkt: Freiburgs Torjäger Vincent Vermeij. imago images/Jan Huebner

Er rackerte, er kämpfte - und er machte zwei Tore, die einzigen zwei Treffer in Berlin beim 2:0-Sieg der Freiburger Zweitvertretung bei der Viktoria. Dennoch war Vincent Vermeij nicht zufrieden. Nicht mit sich. Nicht mit der Mannschaft. "Das war kein gutes Spiel von uns, das war kein gutes Spiel von mir."

Immerhin relativierte der Stürmer, mit 27 Jahren einer der Erfahrenen bei den Breisgauern, auch etwas bei "MagentaSport": "Auf dem Platz ist das auch schwer." So sahen die wenigen Zuschauer "wirklich Kampf-Fußball, das war kein schönes Spiel".

Das richtige Rezept

Trainer Thomas Stamm hatte aber offensichtlich das richtige Rezept ausgegeben für die Partie im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. "Wir haben das vor dem Spiel schon gesagt: Wenn der Platz schlecht ist, dann müssen wir über die Standards kommen. Umso schöner, dass wir uns so belohnen konnten." Vermeij traf per Elfmeter und per Kopf nach einer Ecke.

"Schön, dass so eine junge Mannschaft das so umsetzen kann. Das war ein guter Schritt für die Reife des Teams", ergänzte Stamm. Und auch Vermeij fand noch gute Ansätze: "Wir waren zielstrebiger."

39 Punkte und zuletzt siebenmal ungeschlagen

Zielstrebig läuft Freiburg II auch auf den Klassenerhalt zu. Mit nun 39 Punkten, 13 Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und einer Formkurve, die mit sieben ungeschlagenen Spielen (3/4/0) deutlich nach oben zeigt, können die Breisgauer den Blick wohl schon verstärkt auf die nächste Saison in der 3. Liga richten.