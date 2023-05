Kein großer Umbruch - Leitl: "Eine Mannschaft muss wachsen dürfen"

Zwei Siege in Serie haben bei Hannover 96 Ruhe einkehren lassen. Trainer Stefan Leitl spricht auch über die Neuausrichtung.

Bei Hannover 96 ist Ruhe eingekehrt. Die beiden Siege in Bielefeld (3:1) und am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) haben dafür gesorgt, dass die zwischenzeitlichen Befürchtungen, doch noch in den Tabellenkeller abzurutschen, verflogen sind. Mit nunmehr 40 Punkten und Tabellenplatz 8 sind die Hannoveraner vier Spieltage vor dem Saisonende safe.

"Die letzten beiden Spiele waren sehr souverän. Wir haben gewonnen, das fühlt sich gut an", freut sich 96-Coach Stefan Leitl. "Wir sind jetzt voller Selbstvertrauen und wollen das ins nächste Spiel transportieren."

Am Samstag (13.30 Uhr) muss 96 beim Karlsruher SC antreten. "Der KSC wird uns vor Aufgaben stellen. Wir müssen so diszipliniert und auf einem hohen Niveau spielen wie zuletzt gegen Nürnberg", fordert Leitl, der noch "so viele Punkte wie möglich" aus dieser Spielzeit mitnehmen will. Fehlen wird 96 in Karlsruhe nur Sebastian Kerk (Sprunggelenkentzündung), dessen Vertrag ohnehin nicht verlängert werden dürfte, und Innenverteidiger Yannik Lührs, der noch eine Rotsperre absitzen muss. Sonst sind alle fit.

Nielsen erneut auf der Bank

Fest steht, dass Leitl mit der zuletzt erfolgreichen Formation aus der Partie gegen Nürnberg beginnen wird. Bedeutet: Havard Nielsen, der trotz Formkrise lange gesetzt war, muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dort wird zunächst auch Hendrik Weydandt sitzen. Der Stürmer gab am Mittwoch sein Karriere-Ende bekannt. Er will zukünftig in der Steuerberatungs-Kanzlei seines Vaters in Hannover arbeiten. Weydandt hat demnach nur noch vier Gelegenheiten, seine Bilanz von nur zwei Saisontoren (plus ein Assist) noch aufzuhübschen. "Von Henne ist viel Druck abgefallen. Er ist immer ein Faktor, immer eine Option für uns", macht Leitl dem 27-Jährigen Hoffnung auf eine Einwechslung.

Klar ist, dass 96 für die neue Saison (mindestens) einen neuen Stürmer braucht. Neben Weydandt wird auch Leihspieler Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) die Niedersachsen verlassen. "Wir gehen in die Planungen und wollen uns punktuell verstärken", kündigte Leitl an. Klar ist: Einen großen personellen Umbruch wie im vergangenen Sommer wird es bei 96 nicht geben. Leitl: "Eine Mannschaft muss wachsen dürfen."