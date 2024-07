"Kein großer Spaß": Die Angst der Favoriten vor dem Gravel-Spektakel

Erstmals in der Geschichte der Tour de France werden die Fahrer auf der 9. Etappe über Schotterwege fahren. Besonders den Teams der Favoriten bereitet das unwegsame und unberechenbare Gelände Kopfzerbrechen.

Es ist ein Novum, das die Fahrer am Sonntag bei der 9. Etappe der Tour de France rund um Troyes erwartet. Meist schlängelt sich das Peloton auf frisch asphaltierten Straßen durch Frankreich, ab und an geht es auch über das gefürchtete Kopfsteinpflaster im Norden, bekannt vom Monument Paris-Roubaix, der "Hölle des Nordens". Doch bei der 111. Auflage der Großen Schleife wird das Fahrerfeld nun erstmals auf Schotterpisten geleitet, im Hintergrund die pittoresken Weinberge der Champagne.

Der Veranstalter der Tour, die Amaury Sport Organisation (ASO), springt damit auf einen Zug auf, der spätestens seit der Corona-Pandemie unaufhaltsam rollt: Gravelbikes, Rennräder mit etwas breiteren, geländetauglichen Reifen, erleben einen bislang ungekannten Boom, entsprechende Rennserien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Für die ASO gehört die Gravelsparte damit fest zum Radsport und wird folglich auch in das wichtigste Radrennen der Welt integriert - ein Tour-Sieger sollte schließlich ein echter Allrounder auf dem Rad sein.

Auf die Teams wartet eine Materialschlacht

Doch die Teams, besonders die der vier Favoriten auf das Gelbe Trikot, sind weit weniger begeistert über die Streckenführung auf Schotter. Auf dem unwegsamen Gelände kann es jederzeit zu Defekten am Rad und Stürzen kommen, es drohen große Zeitverluste. Es gilt mehr denn je der alte Spruch der Tour de France: Hier kann man die Tour zwar nicht gewinnen, aber man kann sie auf jeden Fall verlieren.

"Ich bin begeistert von Gravel. Das ist eine tolle Community - pure racing", meint Rolf Aldag, Sportlicher Leiter bei der deutschen Equipe gegenüber der Sportschau. "Das ist für die alle total super, aber nicht für uns bei der Tour.” Ihn störe vor allem der Faktor Zufall, "weil es dann einfach ganz viel auf Glück basierend ist und nicht auf Können".

Diesem Faktor Zufall werden die Mannschaften mit einer wahren Materialschlacht zu begegnen versuchen. Zahlreiche Helfer werden so engmaschig wie möglich mit Rädern und weiteren Ersatzteilen warten, um im Falle eines Defekts große Zeitverluste zu verhindern. Das deutsche Team Red Bull-Bora-hansgrohe beispielsweise wird mit 102 Ersatzrädern für seine acht Fahrer bereitstehen.

"Ganz grobes Material" und Schlamm wartet

Doch nicht nur an der Routenplanung, auch am Zustand der Strecke selbst gibt es Kritik. Laut Aldag sei auf die Wege "ganz, ganz grobes Material draufgekippt" worden, von dem von der ASO angekündigten "gepflegten weißen Schotter" könne keine Rede sein. "Ich hoffe mal einfach, dass sie alles so machen, dass es echt fahrbar ist", so der Sportliche Leiter.

Und auch das Wetter spielt nicht mit. Am Abend vor dem Rennen rund um Troyes hat es geregnet, die staubigen Pisten verwandelten sich in Schlamm, die Strecke wurde dadurch schmierig. Aldag nimmt das nur noch mit einem Schulterzucken hin: "Wenn sowieso schon alles doof ist, ist auch egal, ob es noch mehr doof ist."

Pogacar mit guten Erfahrungen auf Gravelstrecken

Nach dem Spektakel über die Schotterpisten wartet der erste Ruhetag auf die Fahrer, davor müssen aber erst alle unbeschadet das Ziel in Troyes erreichen. Für die vier Favoriten auf den Gesamtsieg wird es daher ein "ganz stressiger Tag", wie Tadel Pogacar, Träger des Gelben Trikots, meint.

Dabei hat der Slowene sein Können auf Gravelstücken bereits bewiesen: Zweimal triumphierte Pogacar beim Rennen Strade Bianche über die Schotterstraßen der Toskana, in diesem Frühjahr deklassierte er dabei die Konkurrenz mit einem Solo über 80 (!) Kilometer. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten Jonas Vingegaard und Primoz Roglic, denen das unwegsame Gelände eher weniger liegt, ist der 25-Jährige also gut gerüstet.

Dennoch geht Pogacar davon aus, dass das Rennen am Sonntag "kein großer Spaß" werde, vieles werde davon abhängen, wie er und sein Team UAE Emirates das Rennen angehen werden. Nils Politt und Co. werden ihren Kapitän über die vollen 199 Kilometer absichern und unterstützen müssen. Auf keinen Fall will der Slowene, dass ein einfacher Defekt seinen Traum vom Double aus Giro d'Italia und Tour de France zerstört.