Kein Geschenk für Jubilar Xabi Alonso

Er ist ein Jahr in Leverkusen. Erst ein Jahr. Und dennoch hat Xabi Alonso als Trainer von Bayer 04 schon jetzt mehr als nur eine sportliche Duftmarke gesetzt. Geschäftsführer Simon Rolfes lobt den Jubilar für sein Schaffen, doch diesen interessiert nur der Blick nach vorne.

Wenn die Werkself am Donnerstag in der Europa League bei Molde FK antritt (21 Uhr, LIVE! bei kicker), ist es genau ein Jahr her, dass Xabi Alonso den Job als Trainer von Bayer 04 angetreten ist. Einen Tag nach der Leverkusener 0:2 beim FC Porto in der Champions League trennte sich der in der Bundesliga auf Abstiegsplatz 17 rangierende Klub von Gerardo Seoane und gab gleichzeitig die Verpflichtung des spanischen Welt- und Europameisters bekannt.

"Seitdem ist einiges passiert", erinnert sich Geschäftsführer Simon Rolfes, "die Aufholjagd in der Bundesliga, sodass wir heute auch wieder international spielen. Aber auch unser Weg in der Europa League. Bis ins Halbfinale zu kommen, hat im Klub enorm viel Energie entfacht - und bei den Fans Euphorie."

Die Entwicklung unter Xabi Alonso, die Bayer inzwischen an die Tabellenspitze der Bundesliga geführt hat, ist in der Tat beeindruckend, auch wenn sie durchaus eine lange Anlaufzeit benötigte und anfänglich schmerzhafte Züge trug. "Wegen der mentalen Verfassung damals hat es etwas gedauert, bis die Spieler immer mehr Sicherheit in ihrem Spiel gewonnen haben", erinnert sich Rolfes.

Leverkusen unter Xabi Alonso: Ernsthafter Titelkandidat

Inzwischen ist nicht nur das Selbstvertrauen gewaltig. Xabi Alonso hat eine Mannschaft geformt, die sich spielerisch und taktisch auf absolutem Topniveau in der Bundesliga auf Augenhöhe mit Dauer-Meister Bayern München befindet. Die das Klassement anführt.

Dieser vor einem Jahr noch unmöglich erscheinende Status quo ist aber nicht das Resultat von Zauberei. "Xabi hat einfach vom ersten Tag an kontinuierlich an der Verbesserung des Mannschaftsspiels, aber auch der einzelnen Spieler gearbeitet", erklärt Rolfes. Der Sprung zu einer Spitzenmannschaft gelang dann in der aktuell laufenden Saison.

"Mit der Vorbereitung haben wir nochmal einen großen Schritt gemacht", analysiert der Geschäftsführer und urteilt: "Das hat er hervorragend gemacht." So gut, dass Bayer 04 inzwischen ernsthaft als Titelkandidat gehandelt wird.

Bilanz nach einem Jahr Xabi Alonso überaus positiv

Den bislang letzten Schritt haben Xabi Alonso und die Mannschaft zu einem gewissen Teil erst selbst ermöglicht, indem sie in der Vorsaison trotz des Fehlstarts noch Platz sechs erreichten. "Dass wir in der Europa League so weit gekommen sind und uns auch wieder für die Europa League qualifiziert haben, war auch die Grundlage für dieses Transferfenster", erklärt Rolfes, "dass wir andere Möglichkeiten hatten, diese Mannschaft zusammenzubauen."

Ohne Europapokal-Teilnahme wäre Bayer weniger attraktiv gewesen, hätte der Klub sich zudem nur einen kleineren Kader leisten und den im Sommer vollzogenen Umbruch nicht so konsequent und mit so vielen neuen Spielern auf Topniveau umsetzen können.

Die Bilanz nach einem Jahr Xabi Alonso, für den die Rolle als Trainer eher Berufung als nur ein Job ist, fällt also überaus positiv aus. Ein Jubiläumsgeschenk hat Rolfes aber trotzdem nicht mit auf die Europa-League-Reise ins norwegische Molde genommen. "Ich hab in meinem Koffer nichts dabei", erklärt der Geschäftsführer mit einem Lächeln.

In der Tat wäre es auch schwierig, Xabi Alonso mit etwas Materiellem zu beglücken. Zumal dieser sein erstes Jahr als Profitrainer selbst nicht überhöht. Sein Jahrestag als Bayer-Coach bedeute ihm "ein bisschen" was, sagt der Erfolgsmensch, "es ist viel passiert - meistens gute Dinge. Ich bin zufrieden, wenn ich zurückblicke. Ich habe eine gute Bilanz, wenn ich sehe, wie wir unser Spiel und unsere Mannschaft entwickelt haben."

Doch der verklärte Blick in die Vergangenheit ist nicht sein Ding. Xabi Alonso denkt in Wegen und Zielen. So erklärt er zu seiner Arbeit als Bundesligatrainer: "Bis jetzt ist es eine sehr, sehr gute Erfahrung, aber ich möchte nicht so viel zurückblicken, ich möchte nach vorne schauen."

Und so wird an seinem Jubiläumstag keine goldene Uhr und kein diamantbesetzter Füllfederhalter sein Herz höher schlagen lassen können, sondern nur der Auftritt seiner Mannschaft, wenn diese auch trotz starker Rotation erneut unter Beweise stellt, dass sie in den zwölf Monaten unter Xabi Alonso wirklich zu einem echten Spitzenteam gereift ist.