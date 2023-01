"Kein Freund von Freifahrtscheinen": Kovacs Suche nach den elf Richtigen

Der VfL Wolfsburg will beim Re-Start der Bundesliga seine Siegesserie fortsetzen: Nach vier Dreiern am Stück soll am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Heimerfolg gegen den SC Freiburg her. Mit welchem Personal?

Die Suche nach den elf Richtigen. Niko Kovac mag sich in puncto Aufstellung für das Wochenende noch nicht in die Karten schauen lassen, beim abschließenden Doppeltest am Samstag beim FC Augsburg (4:0, 0:1) mischte er seine Mannschaften bunt durcheinander. Und sagt vor den letzten Trainingstagen vor der Bundesliga-Fortsetzung: "Wir wollen die Woche nutzen, um eine gewisse Spannung aufzubauen. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, sich zu empfehlen, um gegen Freiburg den Startplatz zu bekommen."

Gleichwohl räumt der 51-Jährige mit Blick auf die erfolgreichen Wochen vor der WM-Pause ein: "Die Jungs haben schon einen kleinen Vorteil." Aber: "Die anderen schlafen nicht. Ich bin kein Freund davon, Freifahrtscheine auszustellen. Dann kommt eine gewisse Bequemlichkeit."

So ist die Ausgangslage in den einzelnen Mannschaftsteilen:

Tor: Klare Sache, Koen Casteels, der eine starke Saison spielt, ist die unumstrittene Nummer 1. Der Belgier geht zumindest mit der Erfahrung einer weiteren WM-Teilnahme in die zweite Saisonhälfte, in Katar kam der 30-Jährige allerdings wie schon 2018 in Russland nicht zum Einsatz.

Abwehr: Beim 2:1 bei der TSG Hoffenheim im letzten Spiel vor der Unterbrechung spielte Ridle Baku aufgrund des Ausfalls von Patrick Wimmer auf der rechten Offensivposition, nun dürfte er nach hinten rechts zurückkehren, wo seinerzeit Kilian Fischer gespielt hat. Links verteidigt Paulo Otavio, selbst wenn bis Samstag Nicolas Cozza noch in Wolfsburg aufschlägt. Mit dem HSC Montpellier verhandelt der VfL über einen Winterwechsel, spätestens im Sommer kommt der Franzose.

Links in der Innenverteidigung dürfte Micky van de Ven seinen Platz sicher haben, der Niederländer hat in dieser Saison noch keine Minute verpasst. Daneben kommt es zum Duell zwischen Maxence Lacroix und Sebastiaan Bornauw. Vorteil für den Belgier: In den vier siegreichen Partien vor der Pause stand er in der Startelf, dreimal spielte der VfL zu null. Seit dem 11. Spieltag und damit seit der Hereinnahme des 23-Jährigen kassierte Wolfsburg nur drei Gegentore - die wenigsten der Liga. Und: Im Test trug Bornauw zuletzt gar die Kapitänsbinde. Ein Zeichen? "Das kann sein", sagt der Ex-Kölner, "so habe ich es noch gar nicht gesehen."

Mittelfeld: Auf der Sechs gibt es kein Vorbeikommen an Maximilian Arnold, Bartol Franjic muss sich gedulden. Auf den Achter-Positionen dürfte links kein Weg an Yannick Gerhardt vorbeiführen. Seitdem der Dauerläufer mit zahlreichen Offensivimpulsen (drei Tore) in der Startelf steht, verlor der VfL nicht mehr. Neben ihm hatte sich vor der Pause Felix Nmecha den Platz von Mattias Svanberg ergattert und auch in der Vorbereitung nicht den Eindruck gemacht, diesen wieder hergeben zu wollen. Beim Test in Augsburg (4:0) traf der 22-Jährige, den Bundestrainer Hansi Flick im Blick hat.

Angriff: In der Offensive hat Trainer Kovac zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Für Mittelstürmer Lukas Nmecha (nach Teilriss der Patellasehne) dürfte bestenfalls ein Kaderplatz herausspringen. Heißt für den Coach: Jonas Wind oder Omar Marmoush sind die Alternativen für das Sturmzentrum. Der Däne Wind füllte diese Rolle bereits erfolgreich beim 2:0-Heimsieg gegen Dortmund aus (kicker-Note 2,5), hat wegen Verletzungen aber erst sechs Spiele (ein Tor) absolviert. Marmoush (zwei Treffer bei 15 Einsätzen) könnte auch über den Flügel kommen. Dort wiederum dürfte Jakub Kaminski (drei Vorlagen) seinen Platz sicher haben, Patrick Wimmer (ein Treffer, drei Assists) könnte sein Pendant heißen. Als Alternativen stehen noch Luca Waldschmidt und Maximilian Philipp zur Verfügung - das Duo dürfte den VfL aber auch noch verlassen.

Thomas Hiete