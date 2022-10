Kein Endspiel mehr: VfB Stuttgart trennt sich von Matarazzo

Pellegrino Matarazzo erhält sein Endspiel gegen den VfL Bochum nicht mehr: Der VfB Stuttgart hat sich nach über 1000 Tagen vom Cheftrainer getrennt.

Erstmals nach fast drei Jahren wechselt der VfB Stuttgart wieder seinen Trainer. Am späten Montagnachmittag vermeldete der Bundesliga-Vorletzte die Trennung von Pellegrino Matarazzo. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Tabellenführer 1. FC Union Berlin am Sonntag bekommt der 44-Jährige die ursprünglich in der Klubführung angedachte letzte Chance gegen Schlusslicht VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) doch nicht mehr.

Ob bis dahin noch ein neuer Cheftrainer präsentiert wird, ist aktuell noch unklar. Bislang haben die Schwaben noch keine Einigung mit einem Nachfolger erzielt. Das Training wird zunächst Matarazzos Co-Trainer Michael Wimmer leiten.

"Erwartungen in vielen Punkten übertroffen" - und nun doch entlassen

"Rino hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, er hat sie in vielen Punkten sogar übertroffen", wird Sportdirektor Sven Mislintat in der Vereinsmitteilung zitiert. Man sei aber "nun an einem Punkt angelangt, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Trennung von Rino unausweichlich ist."

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle ergänzt: "Ich habe ihn als besonderen Menschen kennengelernt, umso schwerer ist uns die Entscheidung gefallen, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Letztlich sind wir aber zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um nach den negativen Ergebnissen der vergangenen Wochen eine Trendwende herbeizuführen.

Als Matarazzo das Cheftraineramt im "Ländle" von Tim Walter übernommen hatte, war noch 2019 und der VfB Zweitligist. Ein halbes Jahr später schafften die Stuttgarter den direkten Wiederaufstieg und als Tabellenneunter 2021 erstaunlich souverän den Klassenerhalt - der in der Folgesaison erst in letzter Minute gelingen sollte.

Der 44-Jährige bedankte sich für "intensive und wunderschöne Jahre" und für "die Chance, die mir hier ermöglicht wurde, im Trainergeschäft Fuß zu fassen". Der VfB sei "etwas Besonderes, das man erst dann versteht, nachdem man ein Teil davon ist".

Länger war beim VfB zuletzt nur Veh im Amt

Der dadurch erhoffte Schwung für die laufende Saison blieb jedoch - auch durch den einmal mehr finanziell eingeschränkten Spielraum auf dem Transfermarkt - aus. Seit dem Wochenende ist der VfB der einzige Bundesligist, der noch sieglos ist. In neun Spielen gelangen erst fünf Remis.

"Ihr wisst, ich lieb' den Rino, Vertrauen und Rückendeckung sind da", hatte Mislintat am Sonntagabend erklärt. Aber "am Ende müssen auch wir liefern". Nun ist Matarazzos erstes Cheftrainer-Engagement im Profifußball nach über 1000 Tagen und genau 100 Pflichtspielen vorzeitig beendet - knapp länger hielt sich zuletzt nur Meistertrainer Armin Veh beim VfB im Amt (Februar 2006 bis November 2008). Matarazzos Vertrag war ursprünglich noch bis 2024 gültig.