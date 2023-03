Kein Ende in Sicht: Die Leiden des Charles Aranguiz

Anfangs rechnete man bei Bayer 04 mit ein paar Wochen Ausfallzeit für Charles Aranguiz. Doch nach nun viereinhalb Monaten Pause ist eine Rückkehr des Strategen immer noch nicht absehbar. Der Chilene, der ab dem Sommer in Brasilien spielen wird, steht vor einem bitteren Abschied.

Es war "nur" ein Muskelfaserriss, den Charles Aranguiz Mitte Oktober bei der 1:5-Niederlage von Bayer 04 bei Eintracht Frankfurt erlitt. Doch die Nachwirkungen dieser Verletzung sind für den chronisch an Patella- und Achillessehnenproblemen leidenden Mittelfeldspieler dramatisch.

Mehr als viereinhalb Monaten kämpft der 33-Jährige inzwischen um sein Comeback. Diverse Versuche auf den Platz zurückzukehren, wie zum Beispiel Anfang Dezember und vor ein paar Wochen, schlugen fehl. Immer wieder musste der chilenische Nationalspieler zurück in die Reha.

Und die Aussagen von Xabi Alonso über den Profi, der seit acht Jahren das Trikot von Bayer 04 trägt, sind alles andere als Mut machend. "Wir wissen nicht, wie lange er noch verletzt ist", sagte der Trainer am Freitag, "es ist nicht klar, wann er wieder mit der Mannschaft trainieren kann."

Hinter einem Comeback vor seinem Abgang im Sommer stehen Fragezeichen

Prognosen möchte niemand abgeben, wann und ob es für Aranguiz in Leverkusen nochmal für einen Einsatz reicht, der im Sommer zu seinem brasilianischen Ex-Klub Internacional Porto Alegre zurückkehren wird. "Er hatte nochmal ein Problem. Er ist in dem Prozess, dass es besser wird, aber für mich ist es schwer zu sagen, wann er trainieren kann", zeigt sich auch Xabi Alonso ratlos.

Aranguiz, in Bestform immer ein Schlüsselspieler bei Bayer 04, droht immer konkreter ein bitterer Abschied aus Leverkusen. "Hoffentlich kann er nochmal für uns spielen bis zum Ende der Saison", wünscht sich sein Trainer. Doch dass der defensive Mittelfeldspieler nochmal ein echter Faktor wird, ist nahezu undenkbar.

Dafür erscheint seine Verletzungspause schon zu lang. Zudem ist die Konkurrenzsituation auf der Doppelsechs gegen die seit Woche voll im Saft stehenden Exequiel Palacios, Nadiem Amiri, Kerem Demirbay und Robert Andrich unter diesen Voraussetzungen eine extrem schwierige für Aranguiz.

Vertreter Andrich überzeugt auch als Innenverteidiger

Zumal auch der zuletzt aufgrund der personellen Engpässe in der Innenverteidigung zentral in der Abwehrkette eingesetzte Andrich künftig weiter im Mittelfeld auflaufen dürfte. Auch wenn Xabi Alonso das Vorrücken des 28-Jährigen auf die Sechs am Sonntag gegen Hertha BSC nicht als sicher einstufen möchte.

"Nein, das ist nicht klar. Er kann in dieser Position (in der Abwehr, Anm. d. Red.) spielen. Das ist gut. Es war am Sonntag ein Experiment. Aber es gab dann den Beweis, dass er die Rolle gut spielen kann. Es ist gut, manchmal diese Möglichkeit zu haben", erklärte der Trainer, "es ist auch für Sonntag eine gute Möglichkeit."

Wohl nicht mehr als das übliche Versteckspiel vor einer Partie. Sicher ist auf jeden Fall: Andrich wird immer seinen Platz im Team finden. Für Aranguiz erscheint dies als ein in dieser Saison unerreichbarer Status.