Kein Einsatz in Porto: Gosens fällt verletzt aus

Robin Gosens hatte sich gerade bei Inter Mailand in die Stammformation gespielt, da stoppt ihn eine Verletzung. Der 29-Jährige muss damit auch am Dienstagabend in Porto passen.

Heute Abend um 21 Uhr (LIVE! bei kicker) verteidigt Inter seinen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen den FC Porto. Gosens wurde in der Partie vor drei Wochen in der 58. Minute eingewechselt, doch in den beiden zurückliegenden Serie-A-Spielen (2:0 gegen Lecce, 1:2 bei Spezia) gehörte der Linksfuß zur ersten Elf von Trainer Simone Inzaghi.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League muss der Coach des italienischen Vizemeisters allerdings auf Gosens verzichten. Der Nationalspieler fällt wegen einer Wadenverletzung aus, wie der Klub am Dienstagmorgen mitteilte.

Der 29-Jährige war im Januar 2022 von Atalanta Bergamo zu Inter gewechselt, kam aber auch wegen diverser Verletzungen bisher nicht in Schwung. 37 Pflichtspiele absolvierte er für die Nerazzurri, in denen er zweimal traf.

In der aktuellen Spielzeit bestritt er 23 Partien in der Liga, allerdings kam er dabei 18-mal von der Bank. In der Champions League stand er unter anderem in der Gruppenphase in beiden Partien gegen den FC Bayern in der Startelf.